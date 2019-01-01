Radamel Falcao: Endişelenecek bir şey yok

Kolombiyalı futbolcu, bir gol attığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Radamel Falcao, ile yapılan hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyundan alındı.

hazırlıkı mücadelesinde Panama'yı 3-0'lık skorla geçerken, 3. golü penaltıdan Falcao kaydetti. Ancak Kolombiyalı forvet 46. dakikada sakatlanarak yerini Duvan Zapata'ya bıraktı.

33 yaşındaki oyuncu karşılaşma sonrası Marca'ya verdiği demeçte sakatlığı hakkında konuştu:

"İyiyim. Bu oyunun bir parçası. Ama endişelenecek bir şey yok. Sadece bir darbe."

Kolombiya, Copa America öncesi son hazırlık maçında ile oynayacak.