Radamel Falcao: Endişelenecek bir şey yok
Yorum()
GettyImages
Radamel Falcao, Panama ile yapılan hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyundan alındı.
>>> Süper Lig'de 2018-19 sezonun en iyi 15 transferi
Kolombiya hazırlıkı mücadelesinde Panama'yı 3-0'lık skorla geçerken, 3. golü penaltıdan Falcao kaydetti. Ancak Kolombiyalı forvet 46. dakikada sakatlanarak yerini Duvan Zapata'ya bıraktı.
33 yaşındaki oyuncu karşılaşma sonrası Marca'ya verdiği demeçte sakatlığı hakkında konuştu:
"İyiyim. Bu oyunun bir parçası. Ama endişelenecek bir şey yok. Sadece bir darbe."
Kolombiya, Copa America öncesi son hazırlık maçında Peru ile oynayacak.