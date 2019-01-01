Radamel Falcao: Çok doğru bir karar vermişim

Galatasaray'ın yeni transferi Falcao, sarı kırmızılı kulübe gelmekten duyduğu sevinci paylaştı.

'ın yeni transferi Radamel Falcao, Galatasaray'a gelerek en doğru tercihi yaptığını söyledi.

Galatasaray'ın 3 yıllığına kadrosuna kattığı golcü futbolcu Radamel Falcao ve takım kaptanı Fernando Muslera, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu bildiği ve coşkulu bir karşılama olacağını tahmin ettiği için ailesiyle beraber İstanbul'a geldiğini belirten Kolombiyalı futbolcu, "Havaalanından çok farklı ve yoğun duygularla ayrıldım. İçeriye girmek istemedim hatta uzun dakikalar orada taraftarımızla birlikte olmak istedim. Ailem de burada olsun istedim, eşim ve çocuklarım da yanımda olsun istedim." ifadelerini kullandı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, "Bir kez daha anladım ki çok doğru bir karar vermişim. Bu süreçte Başkanımız ve Abdurrahim Bey çok fazla uğraştılar. Yusuf Bey ve Fernando Muslera da aynı şekilde çok uğraştılar. Bugün bir kez daha gördüm ki verilen bütün çabalar ve benim dik duruşum boşuna değilmiş. İnanılmaz önemli bir ana tanıklık ettim, hayatımdaki en büyük anlardan biriydi belki de." açıklamasında bulundu.

Fernando Muslera: Her gün Falcao ile konuştum

"Ben elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım, diğer taraftan Fatih Hocamız da çok istiyordu kendisini. Benim verebileceğim destek sadece onunla konuşma kısmında olabilirdi. Hemen hemen her gün Falcao ile konuştum. Hocam da bana soruyordu neler olup bitiyor diye ben de kendisini bilgilendiriyordum."

Falcao'ya da teşekkür eden Muslera, "Diğer taraftan Falcao’ya da teşekkür etmek istiyorum. O da çok dik durdu, her zaman buraya gelmek istediğini söyledi. Konuşmaya başladığımız ilk günden beri hep Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giymek istediğini söyledi. O da çok dik durdu. Milli Takımlar seviyesinde ne yazık ki kendisinden çok çektim ama artık aynı takımdayız, aynı soyunma odasını paylaşacağız. Bu kadar büyük bir futbolcu ile aynı soyunma odasını paylaşacağım için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Cengiz: Taraftarın verdiği manevi destek olmasaydı bu kadar ısrarlı olamazdık"

Kolombiyalı futbolcunun transfer sürecinin üç aydır sürdüğüne dikkati çeken Cengiz, şunları kaydetti:

"Taraftarın verdiği manevi destek olmasaydı bu kadar ısrarlı olamazdık. Bize gelen tepkileri biliyorsunuz. Biz bunlardan alınmadık, her zaman Galatasaray taraftarının bize olan pozitif bakışından etkilendik. Onlar için hizmet etmenin bir şeref olduğunu her zaman düşündük çünkü biz de taraftarız. Biz kendimize düşeni yaptık, Falcao üzerine düşeni yaptı. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum, 1,5 yıllık yöneticilik yaşantımızda çok şeyler yaşadık. Çok sevinç yaşadık. Çok ihanetler ve üzüntüler de gördük. Falcao ile müteaddit görüşmeler yaptık. Gerek yüz yüze yaptığımız görüşmelerde gerek sözle yaptığımız görüşmelerde Falcao'nun bir adım geriye gitmediğini gördük. Herkese saygı duyuyorum fakat kişilik, karakter, dürüstlük ve doğruluk aslında olması gereken duygular. Bunlar fazlasıyla Falcao'da var. Falcao daha ilk günden ve Galatasaray ile kaynaşmış, iç içe girmiştir. Türkiye futbol ile yatan futbol ile kalkan bir ülkedir. Falcao gibi dünya çapındaki yıldızların artık ana hedefi maddi çıkarlar değil manevi tatmindir. Bunu özellikle söylüyorum, kendisi mevcut bulunduğu durumdan maddi fedakarlıklar yaparak Galatasaray'ı tercih etmiştir. Bu, Türkiye için de Türkiye’nin futbol marka değeri için de güzel bir olaydır. Türkiye’nin yayıncı kuruluşunun gelirlerine bir katkıdır, total olarak Türk futboluna katkıdır."

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Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm"

Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ise şunları kaydetti:

"Ben ve ailem çok zor günler yaşadık. Hakikaten aile düzenim bozuldu. Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm. Çok acımasızca eleştirildim. Ben bu kulüpte çok uzun yıllar hizmet ettim, ömrüm olduğu müddetçe etmeye de devam edeceğim. Mustafa Cengiz başkanıma bana verdiği yetki ve her an verdiği destek için teşekkür ediyorum. Başkanım benim bu kadar arkamda durmasa bana yetki vermeseydi Falcao burada olmayabilirdi. Başkanıma ve Yusuf Günay'a teşekkür ediyorum. Adam gibi adam Falcao. Birinci gün sarıldık, kucaklaştık. Galatasaray'a gelmek için ne kadar çırpındığını gördüm. Muslera'ya ve Mert'e sürekli kendisini arattım. O sağlam durduğu sürece desteğimizin hep onunla beraber olduğunu söyledim. Allah'ın izniyle Galatasaray formasını giyeceğini kendisine ilettim. O da çok sağlam durdu. Tekrar huzurlarınızda Falcao'ya 'I love you' diyorum ve teşekkür ediyorum."

Radamel Falcao, kendisini 3 yıllığına Galatasaray'a bağlayan imzayı atmıştı.