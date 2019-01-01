Transfer

Radamel Falcao 3 yıllığına Galatasaray'da

Yorum()
Galatasaray
Galatasaray, Kolombiyalı yıldız ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray taraftarının haftalardır beklediği Radamel Falcao, sonunda kendini sarı kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı. Kolombiyalı golcü Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray KAP'a yaptığı açıklamada Falcao'nun maliyetinin detaylarını da verdi.

Sarı Kırmızılılar'dan yapılan açıklama şöyle:

Editörün Seçtikleri

Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Haberin devamı aşağıda

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sarı kırmızılı kulüp, transferi sosyal medya hesabından aşşağıdaki özel videoyla paylaştı:

Radamel Falcao, sarı kırmızılı formayı ilk kez Kasımpaşa karşısında giyebilir.

Kapat