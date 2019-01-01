Radamel Falcao 3 yıllığına Galatasaray'da

Galatasaray, Kolombiyalı yıldız ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

taraftarının haftalardır beklediği Radamel Falcao, sonunda kendini sarı kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı. Kolombiyalı golcü Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray KAP'a yaptığı açıklamada Falcao'nun maliyetinin detaylarını da verdi.

Sarı Kırmızılılar'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

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Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sarı kırmızılı kulüp, transferi sosyal medya hesabından aşşağıdaki özel videoyla paylaştı:

Radamel Falcao, sarı kırmızılı formayı ilk kez karşısında giyebilir.