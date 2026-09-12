Racing Santander teknik direktörü Jose Alberto, takımının bugün cumartesi günü Deportivo Alaves'i 2-1 mağlup etmesinin ardından mutluluğunu dile getirdi. Bu sonuç, Kantabrialı ekibin bu sezon İspanya La Liga'daki ikinci galibiyeti oldu ve her iki galibiyet de El Sardinero Stadı'nda (Racing'in kalesi) elde edildi.

Alberto, İspanyol "Marca" gazetesinin maç sonrası aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bence bizim adımıza çok eksiksiz bir maçtı. Önceki haftalarda da gösterdiği gibi çok istikrarlı bir rakip karşısında elde edilmiş güzel bir galibiyet."

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Şunları ekledi: "Takım hatalarından ders alıyor, bugün mücadele ettik ve oyunu çok iyi okuduk. Onların bir grup olarak büyüdüğünü görmekten çok mutluyum."

Yükselen yıldız Yasser Zabiri'nin parıldayıp galibiyet gollerinin ikisini de atmasına rağmen teknik direktör, zaferi yalnızca Faslı forvete mal etmeyi reddederek takım performansının önemini vurguladı.

Jose Alberto şöyle konuştu: "Bana bütün takımın çok iyi bir maçı gibi geldi ve bunu sahaya çıkan herkes adına kabul etmek isterim. Zabiri, yaşanan her şeyle bulutların üstünde olacaktır (son derece mutlu), ancak çalışmaya devam etmeli, çünkü bize hâlâ pek çok şey verebileceğini düşünüyorum."

Alaves, 18. dakikada Phil Koski ile öne geçti. Ardından Zabiri, 38. dakikada hızlı bir çıkışın ve sağ kanattan tek başına ilerleyişin sonunda topu ustalıkla uzak köşeye göndererek beraberliği sağladı.

53. dakikada Faslı yıldız, Alaves kalesi önüne yapılan bir ortadan yeniden sahneye çıkarak ikinci golünü kaydetti ve takımına maçın üç puanını kazandırdı.

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