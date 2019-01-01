2018-2019 Arjantin Premier Ligi şampiyonu Racing Club

Tigre ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Racing Club, ligin bitimine bir hafta kala 2018-2019 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Premier Ligi’nde bitime bir hafta kala deplasmanda Tigre ile 1-1 berabere kalan Racing Club, ligin ikinci sırasındaki Defensa y Justicia ile puan farkını 4’e çıkartarak tarihinin 18.şampiyonluğuna ulaştı.

Ligde Tucuman karşısında deplasmanda aldığı 2-2’lik skor ile açılışı yapan Racing Club, sonrasında oynadığı 6 maçta kalesini gole kapatarak aldığı 18 puanla iddiasını ortaya koymuştu. Ligin başında yakaladığı bu formu lig sonuna kadar sürdüren Mavi-Beyazlılar, köklü rakipleri Boca Juniors ve River Plate’i yanına yaklaştırmayarak mutlu sona ulaştı.

Futbolseverlerin ve ’dan tanıdığı Arjantinli 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Lisandro Lopez, attığı 17 gol ile takımının mutlu sona ulaşmasında büyük pay sahibi oldu. Takıma sezon ortası katılan bir diğer tecrübeli isim olan Dario Cvitanich de kritik anlarda attığı gollerle Racing Club’ın yakaladığı bu başarının mimarları arasına adını yazdırmayı başardı.