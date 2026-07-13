Rabiot: Yamal hakkında söylediklerimi hatırlamıyorum… Onu durdurmak için bir plan yapmayacağız

Adrien Rabiot, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile oynanacak maç öncesinde Fransa milli takımının Lamine Yamal’ı durdurmak için özel bir planı olmadığını vurguladı ve Les Bleus’un odak noktasının belirli bir oyuncu değil, “La Roja”nın tamamı olduğunu belirtti.

İspanyol “Marca” gazetesine göre, gazetecilerin 2024 Avrupa Şampiyonası yarı finali öncesinde yaptığı açıklamaları hatırlatmasının ardından, Lamine Yamal’ın adı İspanya-Fransa maçı öncesinde Rabiot’u yeniden meşgul etmeye başladı. Rabiot, o dönemde genç İspanyol yeteneğin "finale çıkmak istiyorsa önünde hâlâ çok yol var" demişti.

Lamine Yamal, sosyal medya hesapları üzerinden hızlı bir şekilde şu mesajla yanıt verdi: “Sessizce hareket et ve sadece kralın ölümünün ilan edilme zamanı geldiğinde konuş.” Ertesi gün ise İspanya’yı Fransa’yı elemeye götüren muhteşem bir gol attı.

İki yıl sonra Rabiot, yine İspanya’nın kanat oyuncusuyla ilgili sorularla karşı karşıya kaldı, ancak bu kez bireysel yönüne odaklanmaktan kaçındı ve Fransa için önceliğin Luis de la Fuente’nin sistemini durdurmak olduğunu vurguladı.

Lamine Yamal’ı durdurmak için özel bir plan olup olmadığı sorulduğunda Rabiot şöyle dedi: “Lamine Yamal’a karşı bir plan yok. Biz tek bir oyuncuya değil, İspanya milli takımına odaklanıyoruz. Onun ya da forvet hattındaki oyuncuların yanı sıra top hakimiyeti, ceza sahası yakınında boşluk bulma yetenekleri ve takım oyunuyla da her yönüyle tehlikeli olduklarını biliyoruz. Tüm bunlara dikkat etmeliyiz ve bence sadece belirli bir oyuncuya odaklanmamalıyız.”

Kylian Mbappé ile Ousmane Dembélé arasındaki ilişkiye gelince ise şunları söyledi: “İkisi arasında uzun yıllardır çok güçlü bir bağ var, bu ilişki şimdi başlamadı. Paris Saint-Germain’de birlikte oynadıkları dönemde, hatta ondan önce bile yakın arkadaştılar. Sahadaki mevcut uyumlarını saha dışında yaşananlarla ilişkilendirmemeliyiz, çünkü arkadaşlıkları uzun zamandır devam ediyor.”

İspanya maçı öncesinde Fransa milli takımının özgüvenine ilişkin ise şunları söyledi: “Kazanacağımızı garanti eden hiçbir şey yok; bu, sahada belli olacak. Tamamen odaklanmış durumdayız ve bu maça mümkün olan en iyi şekilde hazırlanacağız; şimdiye kadar sergilediğimiz performansa güveniyoruz. Kendimize inanmalıyız, ancak turnuvanın başından beri bizi karakterize eden alçakgönüllülüğümüzü de korumalıyız. Umarım finale çıkmayı başarırız, çünkü hedefimiz budur."

Lamine Yamal hakkındaki önceki açıklamaları ve İspanyol oyuncunun buna verdiği yanıtla ilgili olarak Rabiot şunları söyledi: “O açıklamaları tam olarak hatırlamıyorum, ancak eğer öyle demişsem, o zamanlar öyle düşündüğüm içindir. Konaté ve Lacroix’nın zaten yanıt verdiğini gördüm ve bence bunu iyi bir şekilde yaptılar. Sonuçta bu sadece bir futbol maçı ve biz kimseden korkmuyoruz. Yaptığımız performansa bakıldığında, yarı finale en iyi durumda ulaştık. Tüm koşullar lehimize işliyor ve açıkçası daha hazırlıklı olabilmemiz zor olurdu. Sonrasında ise her şeyi saha belirleyecek, çünkü sonuçta futboldan bahsediyoruz."

Fransa milli takımında yaşanan değişimle ilgili olarak ise şunları söyledi: “Birlikte harika bir uyum içinde yaşıyoruz ve grup içinde gerçek bir uyum var. Nedenini açıklamak zor, ancak saha dışı işler mükemmel gidiyor ve bence bu, başarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu uyum daha sonra sahaya da yansıyor. Ayrıca milli takım teknik direktörünün yaşadığı zorluklar da bizi birleştirdi, daha güçlü hale getirdi ve elimizden gelenin en iyisini yapma isteğimizi artırdı, özellikle de bunun onun Fransa ile son turnuvası olduğunu bildiğimiz için. Zamanın bizim için geldiğine inanmamızı sağlayan pek çok şey var.”

Rabiot sözlerini şöyle tamamladı: “Her zaman sorumluluklarımızı üstlenmeye çalıştık, ancak artık aramızda çok daha fazla konuşuyoruz. Oteldeki dinlenme zamanlarını, küçük gruplar halinde maçları analiz etmek için değerlendiriyoruz. Teknik ekibin bize sunduğu her şeyin yanı sıra bu tartışmalar da son derece önemli. Sadece sahadaki oyuncuların hissedebileceği bazı şeyler var ve bunları birbirimizle paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünya Kupası’nın başından beri takım içinde güçlü bir bağ oluştu. Herkes aynı futbol dilini konuşuyor, aynı hedefe yöneliyor ve aynı yönde ilerliyor.”