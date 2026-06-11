Rabiot'un bir sonraki takımı: Milan'da kalacak mı? Napoli baskı yapıyor









Rabiot'un bir sonraki takımı: Fransız oyuncu Rossoneri'de kalacak mı? MilanNews.it

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Bugün saat 18:41 Antepost Oranları

Lorenzo Zoppi

Milan'ın felaketle sonuçlanan ikinci yarı performansı, Massimiliano Allegri'nin koltuğuna mal oldu. Livorno doğumlu teknik direktör, geçen yaz Adrien Rabiot'nun transferinin başlıca destekçisiydi ve bu noktada, üç yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan Fransız oyuncunun da yeni bir takım aramaya karar vermesi ihtimali ortaya çıktı. Elbette, öncelikle Milan'ın iletişim kurulacak bir yönetim kadrosuna sahip olması gerekiyor. Ardından gerekli tüm değerlendirmeler yapılmaya başlanacak. Aşağıda Rabiot'un bir sonraki takımıyla ilgili güncel oranları bulabilirsiniz.









Rabiot'un Napoli'ye transfer olma ihtimali çok düşük ve oyuncunun Massimiliano Allegri'ye sadık olduğu artık kesin gibi görünüyor. Zaten Allegri ile 159 maçta forma giyip 22 gol attı. Napoli'ye gitmesi, Şampiyonlar Ligi'nde oynamasına, Serie A'da kalmasına ve kendisine körü körüne güvenen bir teknik direktör tarafından yeteneklerinin ön plana çıkarılmasına olanak tanıyacaktır.