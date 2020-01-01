Quique Setien: Real Madrid her şeyi kazanamaz

La Liga'daki zorlu şampiyonluk yarışında puan kaybeden Barcelona'da teknik direktör Setien iyimser olmaya çalışıyor.

ile golsüz berabere kalan , zirve yarışında büyük yara aldı. Katalanlar, maç fazlasıyla 'in 3 puan önünde bulunurken rakiplerinin alacağı bir galibiyetle puanların eşitlenmesi ihtimali bulunuyor.

Gerard Pique, Real Madrid'in kalan haftalarda puan kaybetmeyeceğini düşündüğünü belirterek karamsar bir tablo çizerken teknik direktör Quique Setien aynı fikirde değil;

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"Pique günün hayal kırıklığını yaşıyor. Galibiyet alacağımızdan çok emindik. İlk 30 dakika çok iyi oynadık ama daha sonra oyunumuz bozuldu. İkinci yarıda önemli topları kaybettik. Pique yarın kesinlikle farklı düşünecek çünkü Madrid'in her şeyi kazanamayacağından eminim."

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Real Madrid pazar akşamı 'ın karşısına çıkacak ve Barcelona ile puanını eşitleme imkanına sahip olacak. Barcelona ise önümüzdeki salı günü Athletic ile kozlarını paylaşacak. Setien zorlu maç öncesi iyimser olmaları gerektiğini belirtti;

"Rakiplerin her zaman söyleyecekleri var. Çok zor maçlar var ve iyimser olmalısınız."