Quique Setien: Messi'yi dinlendirebiliriz

Katalan ekip, hücum problemlerine rağmen Arjantinli yıldızı zorlamama kararı aldı.

Luis Suarez ve Ousmane Dembele'nin sakatlıkları sebebiyle sezon kapamalarının ardından , ile ilgili kararını verdi.

Barcelona'nın 'nın 24. haftasında 'yi konuk edeceği maç öncesi teknik direktör Quique Setien düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Setien "Messi ne yapıp ne yapmaması gerektiğini çok iyi biliyor. Eğer Lionel o gün sahadaysa bir sorunu yoktur. Tıpkı diğer oyuncular gibi onu da dinlendirmemiz gereken zamanlar olacaktır. Bu oyuncular yıllardır bu maç temposunda oynuyor." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Barcelona yaşanan sakatlıklar sebebiyle İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve La Liga'dan aldığı özel izinle bir forvet transferi yapacak.

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'ın oyuncusu Willian Jose veya 'ten Loren Moron, Katalan ekibin listesinde bulunuyor.

Transfer konusuna da değinen Setien "Hayatım boyunca sahip olduklarıma uyum sağladım. Eğer bir oyuncu kadroya dahil edilirse onu da gerektiği yerlerde tercih edeceğim. Sonuçta 11 oyuncu sahada olacak. Bir çözüm bulup, önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.

Barcelona 23 hafta sonunda topladığı 49 puanla, lider 'in 3 puan gerisinde La Liga'nın ikinci sırasında yer alıyor.