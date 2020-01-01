Quique Setien: Messi, Barcelona'dan ayrılmayacak

Barcelona'nın teknik direktörü, Arjantinli yıldızın Katalan ekipte kalacağını söyledi.

2020 yılının Ocak ayında 'da Ernesto Valverde'nin görevine son verilmiş yerine Quique Setien getirilmişti. Bu gelişmenin ardından Barcelona'nın sportif direktörü Eric Abidal, bütün suçun Valverde'de olmadığını ve oyuncuların da beklentilerin altında kaldığını söylemişti.

Bunun üzerine Katalan devinin kaptanlığını da yapan , bir dönem takım arkadaşlığı da yaptığı sportif direktör Eric Abidal’in medya üzerinden takımın performansını eleştirmesine tepki göstermişti.

Geçtiğimiz günlerde de Lionel Messi'nin 'e gidebileceği gündeme gelmişti.

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Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, Arjantinli yıldızın takıma kalacağını söyledi.

Setien "Messi, Barcelona'dan ayrılacak mı? Böyle bir şey olmayacak. Messi ve Barcelona her zaman birbirine bağlıdır. Leo, 20 yıldır bu kulübün bir üyesi" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde altı kez Ballon d'Or ödülünü kazanma başarısını gösteren 32 yaşındaki yıldız, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 24 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.