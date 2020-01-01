Quique Setien: La Liga'nın planı tamamen mantık dışı
Geçtiğimiz günlerde La Liga'nın başkanı Javier Tebas, ligin Mayıs ayında yeniden başlatılabileceğini açıklamıştı.
Ancak Barcelona'nın teknik direktörü Quique Setien, yapılan bu açıklamayı "işe yaramaz" olarak nitelendirdi.
RAC1 radyosuna konuşan Setien "Herkes sezonun kaldığı yerden yeniden başlamasını istiyor ama sağlık kurumları hiçbir sorun kalmadığını garanti edene kadar böyle bir şey olmayacak. La Liga'nın açıklamasını okudum. Bana kalırsa işe yaramayacak ve tamamen mantık dışı" ifadelerini kullandı.
Liglerin tescil edilmesi halinde ligin zirvesinde bulunan Barcelona'nın şampiyon olma ihtimalini de değerlendiren Setien "Durum ne olursa olsun böyle bir karar verildiği takdirde kendimi şampiyon gibi hissetmeyeceğim. Büyük bir farkla lider olsak kabul edebilirdim ama Real Madrid'le aramızda fark yok. Bu büyük bir haksızlık olur" şeklinde konuştu.