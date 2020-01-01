Quique Setien: La Liga'nın planı tamamen mantık dışı

Barcelona'nın teknik direktörü, La Liga'nın önümüzdeki ay yeniden başlama ihtimalini gerçekçi bulmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde 'nın başkanı Javier Tebas, ligin Mayıs ayında yeniden başlatılabileceğini açıklamıştı.

Ancak 'nın teknik direktörü Quique Setien, yapılan bu açıklamayı "işe yaramaz" olarak nitelendirdi.

RAC1 radyosuna konuşan Setien "Herkes sezonun kaldığı yerden yeniden başlamasını istiyor ama sağlık kurumları hiçbir sorun kalmadığını garanti edene kadar böyle bir şey olmayacak. La Liga'nın açıklamasını okudum. Bana kalırsa işe yaramayacak ve tamamen mantık dışı" ifadelerini kullandı.

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Liglerin tescil edilmesi halinde ligin zirvesinde bulunan Barcelona'nın şampiyon olma ihtimalini de değerlendiren Setien "Durum ne olursa olsun böyle bir karar verildiği takdirde kendimi şampiyon gibi hissetmeyeceğim. Büyük bir farkla lider olsak kabul edebilirdim ama 'le aramızda fark yok. Bu büyük bir haksızlık olur" şeklinde konuştu.