Quique Setien: Griezmann'a üzülüyorum

Barcelona'nın teknik direktörü, hoşuna gitmese de Griezmann'ı yedek bırakmanın en uygun seçenek olduğunu düşünüyor.

İspanya 'nın 33. haftasında , konuk ettiği ile 2-2 berabere kaldı.

Maçta alınan skordan çok, sezon başında 120 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den transfer edilen Antoine Griezmann'ın maça yedek kulübesinde başlayıp, karşılaşmaya 90. dakikada Vidal'in yerine dahil olması konuşuldu.

ve Atletico Madrid maçlarında da yedek kulübesinde yer alan Fransız yıldız, bu sezon La Liga'da sadece 8 gol kaydedebildi.

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Griezmann, Barcelona formasıyla en son Şubat ayında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında 'ye karşı gol sevinci yaşadı.

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Atletico Madrid maçının ardından açıklamalarda bulunan Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien "Griezmann için durumun ne kadar zor olduğunu anlayabiliyorum. Oyuna girdiğinde maçın sonuna çok az bir zaman kalmıştı. Onunla konuşacağım ama verdiğim kararlardan dolayı pişman değilim. Onun adına üzülüyorum. Çünkü Antoine, harika bir insan ve profesyonel." ifadelerini kullandı.

La Liga'nın lideri 'in, 'yi yenmesi halinde, Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltecek.

Bu durumun üzerinde bir baskı oluşturmadığını söyleyen Setien "Utanç verici bir durum olduğunu kabul ediyorum. Şampiyonluk şansımızı zora soktuk diyebilirim. Kaybettiğimiz her puan bizi şampiyonluktan biraz daha uzaklaştırıyor. Ancak yine de çalışmaya devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.