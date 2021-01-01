Quique Setien, Eder Sarabia'ya güveniyor

Quique Setien, FC Andorra'nın başına geçen eski yardımcı Eder Sarabia'nın çok başarılı olacağını söyledi

'nın eski teknik direktörü Quique Setien, Barcelona'nın tecrübeli oyuncusu Gerard Pique'nin sahibi olduğu FC Andorra'nın başına geçen eski yardımcısı Eder Sarabia'nın çok iyi bir teknik direktör olacağını söyledi.

Sarabia'yı çocukluğundan bu yana tanıdığını ve beş yıl birlikte çalıştıklarını ifade eden Setien, "Kontrol etmesi gereken bazı şeyler var ama bunların farkında. Onun babasını tanıyorum ve çocukken büyüdüğüne şahit oldum. Harika bir ilişkimiz var ve kişiliğinden dolayı harika bir teknik adam olacağına eminim" dedi.

Öte yandan Barcelona'nın kendisinin görevine son verilmesinin ardından herhangi bir ödeme alıp almadığı sorusuna da değinen Setien, seçim heyecanı yaşayan Katalan ekibinin şu ana dek kendisine ve ekibine ödeme yapmadığını söyledi.