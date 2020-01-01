Quique Setien, Barcelona'da kalacağından emin
İspanya La Liga'da Barcelona, sezonun bitimine iki hafta kala Real Madrid'in 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Real Madrid, 16 Temmuz Perşembe günü oynayacağı Villarreal maçını kazandığı takdirde mutlu sona ulaşacak.
Celta Vigo ve Atletico Madrid karşısında alınan beraberliklerin şampiyonluğu kaybettirdiğini söyleyen Setien, Katalan ekibin başına kulübün efsane oyuncularından Xavi'nin geleceğine dair sıklıkla haber çıkmasına rağmen gelecek sezon da görevinde kalacağına inanıyor.
Setien "Kendimi gelecek sezon Barcelona'nın başında antrenmana çıkarken görebiliyorum. Bu durumu daha önce de yaşadım. Beklenen başarıları elde edemediğimizi kabul ediyorum ama değerli işler yaptığımızı da söyleyebilirim. Yaşananların sorumluluğunu üstüme alıyorum ama hepsini değil." ifadelerini kullandı.