Quique Setien, Barcelona'da kalacağından emin

Şampiyonluğu Real Madrid'e kaptırmak üzere olan Barcelona'nın teknik direktörü, gelecek sezon da takımda kalacağını düşünüyor.

İspanya 'da , sezonun bitimine iki hafta kala 'in 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Real Madrid, 16 Temmuz Perşembe günü oynayacağı maçını kazandığı takdirde mutlu sona ulaşacak.

ve karşısında alınan beraberliklerin şampiyonluğu kaybettirdiğini söyleyen Setien, Katalan ekibin başına kulübün efsane oyuncularından Xavi'nin geleceğine dair sıklıkla haber çıkmasına rağmen gelecek sezon da görevinde kalacağına inanıyor.

Daha fazla takım

Setien "Kendimi gelecek sezon Barcelona'nın başında antrenmana çıkarken görebiliyorum. Bu durumu daha önce de yaşadım. Beklenen başarıları elde edemediğimizi kabul ediyorum ama değerli işler yaptığımızı da söyleyebilirim. Yaşananların sorumluluğunu üstüme alıyorum ama hepsini değil." ifadelerini kullandı.