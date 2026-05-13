L'Équipe gazetesi Çarşamba günü, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın Olympique Marsilya için mali bir felaket olduğunu yazdı. Bu hayal kırıklığı yaratan sezon, Feyenoord'dan transfer edilen Quinten Timber ve Igor Paixão için de sonuçlar doğurabilir.

Önde gelen Fransız gazetesine göre, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın ardından Marsilya, oyuncularını satmak zorunda kalacak.

Marsilya'nın yeni sportif direktörü Grégory Lorenzi, önümüzdeki yaz çok zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak.

Marsilya'nın satmak istemediği Timber ve Paixão gibi önemli oyuncular da satış listesine girebilir.

Eski Feyenoord oyuncuları piyasada rağbet görüyor. Her ikisi de 2030 ortasına kadar Marsilya'da kalacak ve muazzam bir sözleşmeye sahip.

Marsilya, Paixão'yu (25) geçen yaz Feyenoord'dan 30 milyon avroya transfer etmişti. Şu ana kadar 41 resmi maçta 12 gol ve 7 asist kaydetti.

Timber (24) ise altı ay sonra sadece 4,5 milyon euroya transfer oldu. Utrecht doğumlu oyuncu, on beş resmi maçta henüz gol katkısı yapamadı.