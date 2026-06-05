Quilindschy Hartman, canlı yayında Robin van Persie ile ayrılıklarını itiraf etti

Quilindschy Hartman, Feyenoord teknik direktörü Robin van Persie ile olan ilişkisi hakkında bazı ayrıntıları paylaştı. De Oranjezomer kitabında, Van Persie ile olan ilişkilerinin neden bozulduğunu tüm samimiyetiyle anlattı.

Hélène Hendriks, Burnley'den ayrılma izni alan Hartman için Feyenoord'un hala bir seçenek olup olmadığını sordu. Sol bek bu ihtimali hemen reddetti. "Ama bir şeyler oldu," dedi Hendriks.

"Evet, aslında öyle. Herkesle arkadaş olamazsınız ve bu da gayet normal, ama bu, futbolda ilk kez biriyle anlaşamadığım bir deneyim oldu," diye itiraf etti Hartman.

Bardağı taşıran son damla, ikisi arasında sözleşme uzatmasıyla ilgili yapılan bir konuşmaydı. “İyi iş çıkardığımı düşünüyordum, ama sakatlığımdan sonra performansım gerçekten berbat oldu. Bunu en iyi bilen kişi benim. Ama sonra toparlanmaya başladım ve ondan da (Van Persie, ed.) aynı hissi aldım.”

Bir ara Hartman, 2026 ortasına kadar süren sözleşmesi hakkında antrenörüyle konuştu. “O, ‘Sözleşmeni uzatmanı istiyorum’ dedi. O zaman biraz fazla dürüst davrandım ve bu belki de benim için bir ders oldu.” Ardından Hartman, antrenörle hangi sözü yüzünden çatıştığını açıkladı.

“O sakatlıktan yeni çıktım ve şimdi sözleşmemi uzatırsam piyasa değerim çok daha düşük olacak. Bu yüzden tüm seçenekleri şimdilik açık tutuyorum, çünkü belki bir fırsat çıkar ve şu anda, sözleşmemi uzatırsam kaçıracağım bir teklifi kabul edebilirim,” dedi beş kez Hollanda Milli Takımı’nda forma giymiş olan oyuncu.

Rutger Castricum daha sonra bunun pek de akıllıca bir söz olmadığını belirtti. “Hayır, bunu söylememeliydim,” diye kabul etti Hartman. “Ama bence her zaman dürüst olmak en iyisidir.” Sonunda savunma oyuncusu geçen sezon çocukluk aşkı kulübünden ayrılıp Burnley’e transfer oldu ve bu sezon 23 maçta forma giydi.