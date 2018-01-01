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Beşiktaş

Quaresma'nın cezası belli oldu: 50 bin euro

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya Malmö karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından siyah beyazlı yönetimin vereceği ceza belli oldu.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, siyah beyazlıların Malmö'ye 1-0 mağlup olduğu ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği karşılaşmanın 65. dakikasında kırmızı kart görmüştü.

Fanatik'in haberine göre; siyah beyazlı yönetim, Franz Brorsson’un bacağına sert bir şekilde basan ve oyun dışında kalan tecrübeli yıldıza vereceği cezayı belirledi.

Fikret Orman yönetimi, Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda Quaresma'ya 50 bin euro cezada karar kıldı.

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