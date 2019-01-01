Quaresma Kasımpaşa'da ilk golünü attı
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AA
Süper Lig'de Kasımpaşa'nın deplasmanda Göztepe'yi 4-1 mağlup ettiği müsabakadanın ikinci yarısının başında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Quaresma, Kasımpaşa formasıyla ilk golüne imza attı.
Süper Lig'de son golünü geçen sezon Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçında siyah-beyazlı takım adına kaydeden Portekizli oyuncu, Süper Lig'deki 159. maçında 22. golüne ulaştı.
Sezon başında Bursaspor'dan transfer edilen Yusuf Erdoğan da takımının 4. golünü kaydetti ve Kasımpaşa'da ilk kez gol sevinci yaşadı.
Kemal Özdeş oyun dışında kaldı
İlk yarının bitiminde hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ikinci devrede takımın başında yer alamadı.