Quaresma'dan Talisca ve Ronaldo itirafı: "Beşiktaş'ta çalışmak isterim!"

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Ricardo Quaresma, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için Türkiye'nin yolunu tuttu ve önemli açıklamalarda bulundu.

Quaresma, Cumartesi günü oynanacak derbi için Bein Sports'ta canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kendisi için özel bir ülke olduğunu söyleyen Quaresma, "İstanbul'a gelip stadyuma yakın olmak çok iyi hissettiriyor. Stadyumu görünce 'Her şey burada başladı' dedim çocuklarıma. Beşiktaş daima kalbimde ve hayatımda olacak. Türkiye de benim için çok özel ve çok önemli bir yer" dedi.

''BEŞİKTAŞ'I ÇOK ÖZLEDİM''

Beşiktaş'ı özlediğini söyleyen Portekizli isim, "Beşiktaş ile güzel anılar yaşadık, tarih yazdık. Beşiktaş için oynamayı seviyordum. Derbide Beşiktaş kazansın, şampiyon olsun, hak ettiği yerlerde olsun istiyorum. Beşiktaş'ı çok özledim. Derbi çok özel olacak" ifadelerini kullandı.

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"BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTERİM"

Beşiktaş'tan teklif sorusunu cevaplayan Quaresma şöyle konuştu: "Beşiktaş'tan bir teklif gelirse 'evet' derim. Fiziksel kondisyon çok önemli, her gün idman yapıyorum. Hayallerimden biri futbola Beşiktaş formasıyla, dolu bir stadyum önünde bırakmak. Teklif gelirse 2 kere bile düşünmem, hemen 'evet' derim."

"BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Quaresma, futbola veda ettikten sonra Beşiktaş için çalışmak istediğini söyleyerek, "Ronaldo'yu getirmek zor olur. Ben öncelikle futbola veda etmek istiyorum. Ondan sonra Beşiktaş'ın içerisinde olmak ve önemli oyuncuların transferi için çalışmak güzel olurdu. Ronaldo'yu Beşiktaş'a getirmek biraz zor ama Talisca gibi, Talisca seviyesinde oyuncular getirmek isterim" sözlerini kullandı.

"YENİ YÖNETİME ZAMAN VERMEK LAZIM"

Beşiktaş'ın yeni başkanı hakkında da yorum yapan yıldız oyuncu sözlerini şu şekilde noktaladı: "Beşiktaş'ı sürekli takip ediyorum. Maçları hep izliyorum. Bu yeni yapı çok güzel. Futbol galibiyetler, kupalar oyunudur. Sonuçlar istediğiniz gibi olmadığında insanlar sizi sorgulayabilir ama biraz zaman gerek. Beşiktaş'ın yeni başkanına ve yapısına inanıyorum. Şimdi onlara zaman vermek lazım."