Barcelona'nın eski kaptanı Carles Puyol, bugün salı günü, Portekizli José Mourinho'nun gelmesiyle Real Madrid'in "daha güçlü" olabileceğini söyledi. Aynı zamanda Barcelona'nın da bir başka lig şampiyonluğu için büyük bir açlık içinde olacağına dikkat çekti.

Puyol, aralarında İspanyol Haber Ajansı'nın (EFE) de bulunduğu çeşitli uluslararası basın kuruluşlarıyla ESPN ağının düzenlediği görüntülü bir görüşmede şunları söyledi: "Büyük bir teknik adamdan (Mourinho) bahsediyoruz. Genç akademisindeyken Barcelona'da onunla tanıştım, sonra A takıma çıktım. O dönemde onun futbol konusunda geniş bir bilgiye sahip olduğu bizim için açıktı. Ardından muhteşem bir futbol kariyeri inşa etti ve Real Madrid'e katıldı. Rekabetimizin zirvesindeydik ve o çetin mücadeleyi hatırlıyorum."

"AS" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "O yıllarda, Guardiola ve Mourinho ile, Messi ve Cristiano ile, iki büyük takımdı. Nasıl bir performans sergileyeceklerini göreceğiz. Barcelona'nın hâlâ çok iyi bir takıma sahip olduğuna ve iyi bir sezon geçirebileceğine inanıyorum. Ancak Real Madrid, Mourinho ile daha güçlü hale gelebilir."

Puyol, teknik direktör Hansi Flick'in Barcelona kulübesindeki çalışmasına ve öne çıkan savunma hattına duyduğu takdiri dile getirerek şunları vurguladı: "Öne çıkan bir savunma hattıyla oynamayı seviyorum. Bu yalnızca defans oyuncularından değil, herkesten bağlılık gerektirir; çünkü top taşıyan oyuncuya baskı yapılmazsa, çok fazla soruna yol açarlar."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Rodri'nin katılımı Barcelona için son derece sevindirici bir haber. Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. Onu Dünya Kupası'nda canlı olarak izleme fırsatı buldum ve ona büyük hayranlık duyuyorum. Takımlara büyük bir denge katıyor ve Barcelona'nın oyun tarzına tam olarak uyum sağlıyor."

Ve açıkladı: "Bunu İspanya Milli Takımı ile ve Guardiola yönetimindeki Manchester City ile kanıtladı. Bize çok yardımcı olacak; kilit bir mevkide oynuyor ve artık Barcelona'nın orta sahası çok daha güçlü olacak."

Puyol ayrıca Sergio Busquets'in Barcelona'ya dönüşünü, bu kez genç akademisinin antrenörü olarak, övdü ve şunları söyledi: "Bu beni şaşırttı, çünkü göreve başlamadan önce biraz daha zaman geçireceğini düşünmüştüm; ama görünüşe göre bu onun kaderiymiş. Genç akademisine taktiksel açıdan, ayrıca geniş tecrübesiyle çok fayda sağlayabilir. Muhteşem bir lider ve seçkin bir kaptan. Bu dönemde deneyim kazanmak onun için çok faydalı olacak."

Puyol bu fırsatı, babasının vefatının ardından zor günler geçiren eski takım arkadaşı Lionel Messi'ye bir destek mesajı iletmek için değerlendirdi ve şunları söyledi: "Leo, güçlü ol, moralini yüksek tut. Bunu ona özel olarak söyledim. Hepimiz onu seviyoruz ve onun ve ailesinin yanındayız."

Devam etti: "Otuz dokuz yaşında başardıklarını hayranlık verici buluyorum. Tartışmasız lider o ve eğer Arjantin Dünya Kupası finaline ulaştıysa, bu Messi sayesindedir; çünkü Arjantin'in performansı istikrarlı değildi. Ancak her maçın son 30 dakikasında hâkim olan Leo'ydu, en iyi takımın İspanya olduğu final maçında bile. Son dakikalarda fırsatlar yakaladılar ve büyük tehlike yarattılar."

Ekledi: "Bana göre o tarihin en iyisi ve kariyerlerinin başındaki tüm genç oyuncular için bir örnek."

Eski defans oyuncusu ayrıca en sevdiği El Clásico maçını, Barcelona'ya lig şampiyonluğunu fiilen kazandıran 2009 yılındaki 6-2'lik galibiyeti, hatırladı ve şunları söyledi: "Birçok El Clásico maçında oynama şansına eriştim, ama hafızamda hâlâ yer eden 6-2'lik maçtır."

Ve ekledi: "Son derece zorlu bir sezondu; Guardiola'nın bizimle geçirdiği ilk yıldı. Sezonun ilk yarısı çok iyiydi, ama Real Madrid farkı kapatıyordu. Dört puan gerideydik, dört hafta kala, ve bize lig şampiyonluğunu fiilen kazandıran muhteşem bir galibiyet elde ettik."

Puyol ayrıca İspanya Ligi maçlarının İspanya dışında oynanması fikrini desteklediğini belirtti ve sözlerini şöyle tamamladı: "Yıllardır maçların ev sahibi ülke dışında oynanmasıyla ilgili konuşmalar var. Takımların kendi sahalarında bir maç kaybetmesi zor, ama bu, müsabakalarımızı takip eden taraftarlar için maçları canlı olarak keyfini çıkarma fırsatı. Eğer kulüpler ve İspanya Ligi birliği bunu yapmaya karar verirse, bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum."

Puyol, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın İspanya'ya bir başka Dünya Kupası ve Barcelona'ya birçok kupa kazandırmak için gereken tüm donanıma sahip olduğuna dikkat çekti, ancak onun futbola odaklanması gerektiğini belirtti.

Şöyle konuştu: "Lamine hakkında pek çok haber var. Onu sakin, rekabetçi ve mütevazı görüyorum. Onu rekabetçi bir oyuncu olarak görüyorum, ama Dünya Kupası'nı ve önemli kupalar kazandığını ona anlatmamız gerekiyor; ancak bir oyuncu olarak gelişmeyi sürdürmesi ve dolabına daha fazla kupa eklemeye çalışması gerekir."

Sözlerini şöyle tamamladı: "İspanya tüm donanıma sahip. İspanya çok genç bir takım ve geleceği parlak. Bir Dünya Kupası kazanmak büyük bir başarı; iki tane kazanmak ise inanılmaz bir şey olur, ve bunu başarabilecek bir nesil varsa, o da bu nesildir. Onları bunu yapmaya teşvik etmeye çalışacağım şey de bu."