Puyol: Messi tarihin en iyisi

Barcelona efsanesi Carles Puyol, Goal'e verdiği demeçte Messi'nin futbol tarihinin en iyisi olduğunu söyledi.

'nın unutulmaz kaptanı Carler Puyol, Goal'e yaptığı açıklamada eski takım arkadaşı hakkında övgü sözler sarfetti.

Puyol, üç kulvarda şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona'da Messi için, "O tarihin en iyi futbolcusu. Kendisini her anlamda geliştirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki maçta da yenerek elemiş, Messi ikinci maçta attığı iki golle takımını sırtlayan isim olmuştu.

Messi'yi 'gerçek bir lider' olarak nitelendiren Puyol, "İnanılmaz bir seviyede oynuyor. Her geçen yıl oyununa yeni bir şeyler ekliyor. O, sahada her zaman liderdi, şimdi saha içinde olduğu kadar saha dışında da gerçek bir lider gibi davranıyor" diye konuştu.

Bu sezon 42 resmi maçta 45 kez ağları sarsan Messi, 21 de asist yaparak takımına katkı verdi.

Barcelona - eşleşmesini de yorumlayan Puyol, "Yarı final zor olacak. Liverpool harika bir sezon geçiriyor. Ama taraftarlar böyle maçları görmek ister. Şampiyonlar Ligi budur" dedi.

Barcelona'da oyuncuların gelip geçtiğini ancak sistemin değişmediğini de vurgulayan Puyol, "Barcelona'nın oyun stili aynı kaldı. Harika sonuçlar alan müthiş bir jenerasyona sahipler" diyerek sözlerini noktaladı.