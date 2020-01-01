Puyol: Messi 38 yaşına dek oynayabilir

Barcelona efsanelerinden Carles Puyol, Messi'nin önünde en az bir altı yıl daha olduğuna inanıyor.

'nın sembol isimlerinden Carles Puyol'a göre profesyonel futbol yaşantısını 38 yaşına dek sürdürebilir.

Haziran ayında 33 yaşına girecek olan Messi bu sezon çıktığı 19 maçta 14 gol attı, 12 asist yaptı. Katalan devi, Arjantinli süper yıldızına bel bağlamaya devam ediyor.

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Puyol, Messi'nin kariyerinin son dönemine girmesiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Marca'ya verdiği demeçte "Messi 32 yaşında. Kendisine onun gibi bakan bir futbolcu 38 yaşına dek oynayabilir." yorumunda bulundu.

Daha fazla takım

Leo'nun kulüple sözleşmesinin bir yıl sonra sona erecek olması etrafında şekillenen dedikodulara da değinen Puyol, "Neden Messi buradayken Messi'siz Barcelona'yı konuşuyoruz ki? Yapmamız gereken şey o buradayken kazanabildiğimiz kadar kupa kazanmak." dedi.

Kulübün sportif direktörü Eric Abidal'le yaşadığı tartışmanın ardından Lionel Messi'nin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.