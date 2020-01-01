Pulis 45 günde kovuldu!

Sheffield Wednesday'de Tony Pulis dönemi sadece 45 gün dürdü.

Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'de, teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verildi.

Göreve geçen ay Garry Monk'un yerine getirilen Pulis, takımı çalıştırdığı 45 gün içinde çıktığı 10 maçta tek galibiyet sevinci yaşadı.

Kulüp başkanı Dejphon Chansiri, yaptığı açıklamada "30 puandan sadece 7'sini almak kabule dilebilir bir durum değildi. Sezonun kalan bölümünde elimizden gelenin en iyisini yapmak için bir değişiklik yapmam gerektiğini hissettim" ifadelerini kullandı.

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Daha önce Stoke City, , West Bromwich Albion, Middlesbrough gibi takımları çalıştıran Pulis, 2013-2014 sezonunda İngiltere Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçilmişti.

Sheffield Wednesday, ligde 13 puanla küme düşme hattında, 23. sırada bulunuyor. İngiltere temsilcisi, finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle sezona -12 puanla başlamış ve kulüpten yapılan itirazın ardından indirime gidilerek ceza -6 puana düşürülmüştü.

Pulis yerine kim gelecek?

Sheffield Wednesday kulübü henüz yeni teknik direktörünü açıklamadı. Ancak Middlesbrough ile oynanacak karşılaşmada takımın başında as takım antrenörlerinden Neil Thompson'ın olacağı belirtildi.