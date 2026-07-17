PSV, yaklaşık 3 milyon avroluk bir oyuncu transferi konusunda anlaşmaya vardı

Adamo Nagalo, PSV'den ayrılacak. Eindhovens Dagblad gazetesi Cuma akşamı, Eindhoven ekibinin Türk kulübü Çorum FK ile transfer konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

23 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için 2,5 ile 3 milyon euro arasında bir bedel söz konusu. Nagalo, sağlık kontrolü için Türkiye'ye gidiyor.

Teknik direktör Earnest Stewart, geçen sezonun kış transfer döneminde Nagalo’yu satmak istemişti. O dönemde Nagalo, Konyaspor’a kiralanmıştı. Şimdi ise Burkina Faso’lu oyuncu için yeni bir Türkiye macerası başlıyor.

Nagalo, 2024 ortasında büyük beklentilerle PSV'deki macerasına başlamıştı; PSV, o dönemde Danimarkalı FC Nordjsaelland'a 7 milyon euro ödemişti. Genç savunma oyuncusu, yedek olarak oyuna girdiği maçlar da dahil olmak üzere sadece on iki maça çıkabildi.

Bunun nedenleri arasında sakatlıklar ve sıtma enfeksiyonu da vardı. Son dönemde de Nagalo, formda olmadığı için takımdan ayrı antrenman yapıyordu.

PSV, Nagalo’yu zararına satıyor olsa da, iki yıl önce transfer ettiği bu oyuncunun satışından yine de birkaç milyon kazanıyor. Nagalo’nun Eindhoven’daki sözleşmesi üç sezon daha devam edecekti.

1997 yılında kurulan Çorum, geçen sezon Türkiye’nin ikinci liginde dördüncü sırada yer aldı. Takım, yükselme play-off’larını kazanarak gelecek sezon kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek.