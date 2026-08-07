18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1080653369.jpgBox to Box Pictures
Wessel Antes

Çeviri:

PSV ve Joey Veerman, AZ maçındaki kırmızı kartın ardından iyi haber aldı

PSV Eindhoven - Alkmaar
PSV Eindhoven
Alkmaar
Süper Kupa
J. Veerman

Joey Veerman'ın AZ ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı ceza indirildi. PSV'nin itirazının ardından profesyonel futboldan sorumlu savcılık, cezayı biri ertelenmiş olmak üzere iki maça düşürme kararı aldı.

Veerman, pazar günü PSV ile AZ arasında Johan Cruijff Schaal için oynanan maçta erken bir bölümde kırmızı kart gördü. Ayağını fazla kaldırınca Mexx Meerdink'e sert şekilde kafasından vurdu.

Hakem Serdar Gözübüyük ilk etapta oyunu devam ettirdi, ancak VAR'ın müdahalesinin ardından yine de harekete geçmeye karar verdi: direkt kırmızı. Bunun maç üzerinde büyük etkisi oldu, zira AZ sonunda 0-4 kazandı.

Veerman'a ilk etapta biri ertelenmiş olmak üzere üç maç ceza verilmişti. PSV itiraz etti ve bu itiraz şimdi olumlu sonuç verdi.

Böylece Veerman, Excelsior deplasmanında forma giyebilecek. Fortuna Sittard'a karşı sezonun açılış maçını ise zaten kaçıracaktı. PSV, VriendenLoterij Eredivisie'de sezona cumartesi günü saat 20.00'de sahasında başlayacak.

Eredivisie
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Fortuna Sittard crest
Fortuna Sittard
SIT
Eredivisie
Alkmaar crest
Alkmaar
AZ
ADO Den Haag crest
ADO Den Haag
HAA

Şimdilik görünen o ki Veerman, gelecek Eredivisie sezonunda da PSV orta sahasında oynayacak. Volendamlı oyuncu 2021'de sc Heerenveen'den transfer edilmişti.

İlgilenen kulüpler, Veerman'ı sabit 20 milyon avroluk bir bedelle kadrosuna katabilir, ancak şu ana kadar dikkat çekici bir sessizlik hakim.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin