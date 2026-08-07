PSV ve Joey Veerman, AZ maçındaki kırmızı kartın ardından iyi haber aldı

Joey Veerman'ın AZ ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı ceza indirildi. PSV'nin itirazının ardından profesyonel futboldan sorumlu savcılık, cezayı biri ertelenmiş olmak üzere iki maça düşürme kararı aldı.

Veerman, pazar günü PSV ile AZ arasında Johan Cruijff Schaal için oynanan maçta erken bir bölümde kırmızı kart gördü. Ayağını fazla kaldırınca Mexx Meerdink'e sert şekilde kafasından vurdu.

Hakem Serdar Gözübüyük ilk etapta oyunu devam ettirdi, ancak VAR'ın müdahalesinin ardından yine de harekete geçmeye karar verdi: direkt kırmızı. Bunun maç üzerinde büyük etkisi oldu, zira AZ sonunda 0-4 kazandı.

Veerman'a ilk etapta biri ertelenmiş olmak üzere üç maç ceza verilmişti. PSV itiraz etti ve bu itiraz şimdi olumlu sonuç verdi.

Böylece Veerman, Excelsior deplasmanında forma giyebilecek. Fortuna Sittard'a karşı sezonun açılış maçını ise zaten kaçıracaktı. PSV, VriendenLoterij Eredivisie'de sezona cumartesi günü saat 20.00'de sahasında başlayacak.

Şimdilik görünen o ki Veerman, gelecek Eredivisie sezonunda da PSV orta sahasında oynayacak. Volendamlı oyuncu 2021'de sc Heerenveen'den transfer edilmişti.

İlgilenen kulüpler, Veerman'ı sabit 20 milyon avroluk bir bedelle kadrosuna katabilir, ancak şu ana kadar dikkat çekici bir sessizlik hakim.