PSV, Villarreal ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısında son derece zayıf bir görüntü sergiledi. Devre arasına skor tabelasında hâlâ 0-0’lık eşitlikle girilse de Eindhoven ekibi şikâyetçi olmamalıydı: İspanyol konuk ekip fırsat üstüne fırsat buldu ve özellikle Ryan Flamingo ile Kiliann Sildillia, taraftarların sosyal medyadaki sert eleştirilerinin hedefi oldu.

PSV maça yine de oldukça iyi başladı ve Alassane Pléa ile Dennis Man üzerinden bazı fırsatlar yakaladı. Ardından kontrolü tamamen Villarreal ele geçirdi ve eski Ajax forveti Georges Mikautadze, birkaç dakika içinde kaleci Matej Kovar karşısında üç kez tehlikeli oldu. Kovar, yaptığı birkaç kurtarışla PSV’yi ayakta tuttu.

Savunmadaki kırılganlık, taraftarlar arasında büyük endişe yaratıyor. “Geçen sezonun sorunlu noktaları giderilmekten çok uzak. Flamingo, pozisyon bilgisi açısından, sıkça olduğu gibi, yetersiz”, sonucuna varan bir taraftar, Land’den ve Ruben van Bommel ile Pléa’nın yeniden süre alabilmesinden ise memnun kaldı.

Özellikle iki yıl önce FC Utrecht’ten 9 milyon euro karşılığında gelen Flamingo, yoğun eleştiri alıyor. “Flamingo ilk 11 oyuncusu olamaz, bu gerçekten üzücü. Çok sık hata yapıyor ve André Ramalho ile aynı etkiyi yaratıyor”, diye yazdı bir taraftar X’te. Bir diğeri ise, “Geçen sezon Flamingo’nun PSV’de işi olmadığı zaten netleşmişti” dedi.

Huzursuzluk, Flamingo’nun devre bitmeden kısa süre önce bir kez daha hata yapmasıyla daha da arttı. Onun hatası sonrası Ayoze Pérez, Kovar’la karşı karşıya kaldı, ancak forvet oyuncusu kaleciyi aşırtma vuruşla geçmeye çalıştı ve topu üstten auta gönderdi. Bir PSV taraftarı, “Ryan Flamingo’nun hatasının ardından gelen onuncu fırsat da değerlendirilemedi” yorumunu yaptı.

Bir başka taraftar ise teknik direktör Peter Bosz’un müdahale etmesi gerektiğini düşünüyor. “Flamingo yedeğe çekilmeli. O zaman Jong PSV’den bir oyuncuya şans verin, çünkü bundan çok daha kötü olamaz” sözleri sert bir sonuç olarak öne çıktı. Ayrıca Jerdy Schouten’in sakatlığının ardından ilave bir stoper transfer edilmemesi nedeniyle kulüp yönetimi de eleştirildi: “Savunma açısından görüntü geçen yıldan da kötü.”

Yalnızca Flamingo değil, sağ bek Sildillia da sert eleştiriler aldı. Bir taraftar, “PSV’nin neden Sildillia’yı aldığını anlamıyorum” diye yazarken, bir başkası onu “yine vasat” sözleriyle tanımladı. “Yıllardır yeterli kaliteye sahip savunmacılar alınmıyor. Bu sırada Earnest Stewart pazarın akışkan hâle gelmesini bekliyor” ifadeleri kullanıldı.



























