PSV resmi olarak ülke şampiyonu oldu: Eindhoven ekibi 27. kez Hollanda'nın en iyisi oldu

PSV, Pazar öğleden sonra resmi olarak Hollanda şampiyonu oldu. Feyenoord’un puan kaybetmesi sayesinde, Pazar günü sahaya çıkmadan Eindhoven ekibi 27. kez Hollanda’nın en iyisi unvanını kazandı.

PSV, Cumartesi günü FC Utrecht ile oynadığı çekişmeli maçta 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Kendi sahası Philips Stadyumu'nda 4-3 galip gelen Peter Bosz'un takımı, gayri resmi olarak şampiyon olmuştu, ancak henüz resmi olarak ilan edilmemişti.

İkinci sıradaki Feyenoord'un Pazar günü FC Volendam ile karşılaşması gerekiyordu. Feyenoord bu maçı kazanamazsa, PSV resmi olarak şampiyon olacaktı - ki bu haftalardır beklenen bir şeydi.

Robin van Persie'nin takımı Volendam'da büyük bir hayal kırıklığı yaşattı ve alt sıralarda yer alan rakibiyle cansız bir beraberlikten öteye gidemedi. Feyenoord ile PSV arasındaki fark aslında çoktan kapanamaz hale gelmişti, ancak bu beraberliğin ardından kağıt üzerinde de bu artık mümkün değil.

PSV ile VriendenLoterij Eredivisie'nin geri kalanı arasındaki seviye farkı oldukça erken ortaya çıktı. 12. haftadan sonra Eindhoven ekibi liderliğe yükseldi ve o günden beri bu pozisyonu hiç bırakmadı.

Böylece PSV, Eredivisie tarihinin en erken şampiyonu oldu. Bu başarıyla 1978'den kalma bir rekoru kırdılar.

Ancak ikinci sıra için verilen mücadele çok daha heyecanlı. Feyenoord şu anda 54 puanla bu çok çekişilen pozisyonda yer alıyor, ancak NEC bir puan farkla ve FC Twente dört puan farkla onu takip ediyor. Oscar García'nın takımı Cumartesi günü doğrudan rakibi Twente'ye yenildikten sonra Ajax ile arasındaki fark altı puana çıktı. Amsterdam ekibi bu sonuçla şimdilik yarıştan kopmuş görünüyor.