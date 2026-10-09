PSV’nin yıldız forveti, sc Heerenveen karşısında ilk 11’de yok

PSV, VriendenLoterij Eredivisie'ye cuma günü sahasında sc Heerenveen karşısında dönüyor. Peter Bosz, ev sahibi ekibin ilk 11'ini artık açıkladı. Ivan Perisic, Eindhoven temsilcisinin ilk 11'inde yer almıyor. Başlama vuruşu 20.00'de.

Matej Kovár, Philips Stadyumu'nda kalede olacak. Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo ve Mauro Júnior (sağdan sola) PSV savunmasını oluşturuyor. Perisic'in yanı sıra, milli maçlar döneminde Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Lutsharel Geertruida ile birlikte Yarek Gasiorowski, Filip Kostic ve Mikkel Bro Hansen de yedek kulübesinde yer alıyor.

Paul Wanner, bir sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyecek. Bosz bunu bu hafta ima etmişti. Bu nedenle Kodai Sano, Noah Fernández ve Guus Til, Frizyalılar'a karşı oynanacak iç saha maçında orta sahayı oluşturuyor.

Hücum hattında Bosz, Ricardo Pepi ve Sam Lammers'tan yine yararlanamıyor. Kısa süre önce Sparta Rotterdam'a karşı hat-trick yapan Sven Mijnans bu nedenle santrfor pozisyonuna kayıyor. Esmir Bajraktarevic sağda başlarken, Ruben van Bommel sol kanatta görev yapıyor.

PSV'nin, lider AZ'nin takibini sürdürebilmesi için kazanması gerekiyor. Ayrıca üç puan, salı günü rakip olacak RB Leipzig ile Şampiyonlar Ligi'ndeki dönüş öncesinde de takıma moral verecek.

PSV'nin ilk 11'i: Kovár; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Sano, Til, Fernández; Bajraktarevic, Mijnans, Van Bommel.

sc Heerenveen'in ilk 11'i: Klaverboer; Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis; Linday, Courtens, Smans; Trenskow, Vente, Rivera.