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Kevin De Bruyne, Manchester City ile Napoli arasındaki maç öncesinde pazartesi akşamı düzenlenen basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Orta saha oyuncusu, İtalyan basınına büyük tepki gösterdi.

PSV'nin ciddi ilgisi nedeniyle bir süredir Napoli'den ayrılabileceği konuşulan De Bruyne, eşinin verdiği bir röportajın İtalyan basını tarafından yanlış yorumlandığını söyleyerek tepkisini dile getirdi.

Eşi, Belçika dergisi NINA'ya verdiği röportajda De Bruyne'nin Napoli'de çok kısıtlı bir hayat sürdüğünü, bunun onun için keyifli olmadığını ve birbirlerine giderek daha sık Belçika'nın Limburg bölgesinde yaşamak istediklerini söylediklerini belirtmişti.

De Bruyne'ye göre bu sözler İtalya'da bağlamından koparılarak transfer söylentileriyle ilişkilendirildi. Bunun sonucunda De Bruyne, Napoli taraftarlarının eleştirilerine maruz kaldı.

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De Bruyne, "Kimsenin doğru düzgün okumadığı, eşimle yapılan bir röportajın ardından ortaya çıkan söylentiler beni rahatsız etti. Bu yaygarayı İtalyan basını başlattı" dedi.

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"Hiçbirinizin yapmadığı şeyi yapıp yazının tamamını okusaydınız ne demek istediğini anlardınız. Sözleri yanlış yorumlandı."

"Ben Belçika'dayken (milli takımda, editörün notu) eşime ve aileme yönelik kötü tepkiler geldi. Gazetelerde ve basında evimin fotoğraflarını gördüm; bu kesinlikle kabul edilemez" diye devam etti.

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"Özel hayatımı bilmiyorsunuz. Özel hayatım hakkında yorum yapmaya, konuşmaya hakkınız yok. Bu, benim ve eşim için tatsız ve stresli bir durumdu" diyerek sözlerini tamamladı.

De Bruyne, salı akşamı Napoli formasıyla eski takımı Manchester City'ye karşı oynayacak. Saat 21.00'de başlayacak maç Ziggo Sport'tan izlenebilecek.

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Manchester City maçı, De Bruyne'nin son maçlarından biri olabilir. PSV ile iki yıllık sözleşme için kişisel anlaşmaya vardı ve şimdi kulüplerin anlaşmasını bekliyor.