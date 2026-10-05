PSV’nin sc Heerenveen karşısında neden özel bir forma giydiği

PSV, önümüzdeki cuma sc Heerenveen karşısına özel bir formayla çıkacak. Eindhoven kulübü bu yolla, bu pazartesi 100 yaşına girecek olan kulüp ikonu Coen Dillen’e saygı duruşunda bulunuyor.

1990 yılında hayatını kaybeden Dillen, 1956/57 sezonunda Eredivisie’de tam 43 gole imza attı; bu rekor hâlâ kırılamadı. Forvetler sık sık gol attığında sıkça gündeme gelen Coen Dillen endeksi de buna dayanıyor, ancak PSV efsanesi bugüne kadar tahtından indirilemedi.

PSV, cuma günü Heerenveen karşısında Dillen’in Philips Stadı’ndaki en parlak yıllarından ilham alan bir forma giyecek. O dönemin logosu da Eindhoven ekibinin formasında bir kereliğine yeniden yer alacak.

Sırt numaraları için özel bir yazı tipi tasarlandı ve oyuncu isimleri bu kez forma arkasında görünmeyecek. Böylece, 1950’lerde formaların nasıl tasarlandığına gönderme yapılıyor.

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PSV, internet sitesinde Dillen’e bir saygı duruşunda bulunuyor. "Eşi benzeri görülmemiş gol üretimi onu sahada bir yıldıza dönüştürdü, ancak çizgilerin dışında her şeyden önce kendisi olarak kaldı. Hafta sonları PSV için peş peşe goller atarken, hafta içinde ise sıradan şekilde puro dükkânında çalışıyordu. Yıldız kaprisi yoktu, büyüklük taslamıyordu. Dillen için bunların hepsi hayatın doğal bir parçasıydı."



PSV yönetimi buna şunu ekledi: "Bu alçakgönüllülük, Coen Dillen onuruna hazırlanan kampanyanın ortak temasını oluşturuyor. Burada merkezde yalnızca bir gol kralı değil, daha çok futbolcunun arkasındaki insan var. Başarılarına rağmen her zaman ayakları yere basan, konuşan şeyin ayakları olmasına izin veren bir Eindhovenlı."

PSV, Dillen’e yönelik bu saygı duruşu etrafında etkileyici bir video da yayımladı. Videoda, Dillen’in forvet olarak fırtına gibi estiği çocukluk yıllarını özlemle anan bir taraftar başrolde yer alıyor.