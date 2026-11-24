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PSV, salı günü Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Real Madrid'e 5-1 mağlup oldu. Teknik direktör Peter Bosz'un takımı için hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu. Voetbalzone, her zamanki gibi PSV'nin ilk 11'de başlayan oyuncularına ve en az 45 dakika oynayan diğer oyuncularına not veriyor.

PSV, ilk yarıda iyi bir performans sergiledi. Ruben van Bommel birçok tehlikeli pozisyon yarattı. Kodai Sano ve Sergiño Dest de İspanyol devi karşısında kendilerini gösterdi. Ivan Perisic'in kazandırdığı penaltı sayesinde PSV devreye 0-1 önde girdi.

İkinci yarıda Jude Bellingham'ın önderliğindeki Real Madrid vites yükseltti ve PSV'nin pek şansı kalmadı. Özellikle Sano zorlandı, ancak takım arkadaşları da ciddi bir direnç gösteremedi.

Real Madrid, Santiago Bernabéu'daki seyircilere paralarının karşılığını verdi ve 5-1'lik farklı bir galibiyete ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde acı bir gece yaşayan Peter Bosz ve takımı için artık yaralarını sarma vakti.

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PSV oyuncularının notları:

Matej Kovar 7

Sergiño Dest 6

Lutsharel Geertruida 5,5

Armando Obispo 6,5

Filip Kostic 5

Kodai Sano 6

Sven Mijnans 6

Paul Wanner 5

Ivan Perisic 6

Guus Til 6

Ruben van Bommel 7,5



Esmir Bajraktarevic 5,5

