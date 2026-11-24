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PSV, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına salı günü Real Madrid deplasmanında devam ediyor. En büyük soru şu: Sakatlanan Mauro Júnior'un orta sahadaki yerini kim alacak? Santiago Bernabéu'daki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayınlanacak.

Madrid'de PSV'nin kalesini Matej Kovar koruyacak. Konuk ekibin beklerinde sağda Sergiño Dest, solda Filip Kostic görev yapacak. PSV savunmasının merkezinde Lutsharel Geertruida ile Armando Obispo yer alacak.

Mauro'nun sakatlığı nedeniyle Guus Til, Eindhoven ekibinin orta sahasına çekilecek. Bu hattı ön libero Kodai Sano ve Sven Mijnans tamamlayacak.

Til'in orta sahada başlamasıyla Ricardo Pepi, Real karşısında en uçta oynayacak. Sağ kanattan Ivan Perisic hücumu besleyecek, sol kanatta ise Ruben van Bommel başlayacak.

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PSV, geçen cumartesi Vriendenloterij Eredivisie'de moral depoladı. Lider, NEC karşısında hiç zorlanmadı ve Nijmegen'den 4-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.

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Real, Celta de Vigo karşısında kendi sahasında kıl payı kurtuldu. Carlos Espi, bitime beş dakika kala attığı golle 2-1'lik galibiyetin mimarı oldu. Böylece José Mourinho'nun takımı, lider FC Barcelona'nın üç puan gerisinde yer aldı.

İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında dört galibiyetle topladığı 12 puanla zirveyi paylaşıyor. Aynı puana yalnızca Paris Saint-Germain ulaşabildi.

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PSV ise play-off eleme turuna katılmaya kıl payı yetecek 24. sırada bulunuyor. Eindhoven ekibi ilk dört maçından dört puan çıkardı.

PSV'nin muhtemel 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mijnans, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.