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Rian Rosendaal
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PSV'nin muhtemel ilk 11'i: Bosz, Şampiyonlar Ligi'nde her hatta değişikliğe gidiyor

RB Leipzig - PSV Eindhoven
RB Leipzig
PSV Eindhoven
Şampiyonlar Ligi

PSV, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Voetbalzone, teknik direktör Peter Bosz'un cuma günü SC Heerenveen karşısında alınan 2-0'lık galibiyete göre ilk 11'de bazı değişiklikler yapacağını öngörüyor. Almanya'daki mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayınlanacak. 

Red Bull Arena'da kaleyi Matej Kovar koruyacak. Sergiño Dest sağ bekteki yerini korurken, savunmanın merkezinde Ryan Flamingo'nun yerine Lutsharel Geertruida oynayacak. Geertruida'ya Armando Obispo eşlik edecek, sol bekte ise Filip Kostic başlayacak.

Mauro Júnior, cuma günü Heerenveen karşısında ikinci yarıda orta sahaya geçmişti. Leipzig karşısında da bu bölgede ilk 11'de yer alacak. Bu nedenle Noah Fernandez kulübeye çekilecek. PSV'nin orta sahasını Kodai Sano ve Guus Til tamamlayacak. 

Ivan Perisic hücum hattına sağ kanat oyuncusu olarak dönecek. Sol kanatta tehlike yaratma görevi Ruben van Bommel'de olacak. Ricardo Pepi'nin sakatlığı nedeniyle Sven Mijnans, PSV'nin hücumunda yine en uçta görev yapacak.

PSV, evinde aldığı 2-0'lık galibiyetle moral buldu. Leipzig ise Eintracht Frankfurt'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu sonuç, PSV, Bayern Münih ve Real Madrid karşısındaki zorlu maçlar öncesinde oldukça güçlü bir prova oldu.

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PSV'nin muhtemel ilk 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.

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