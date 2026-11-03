PSV, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki mücadelesine çarşamba günü Club Brugge karşısında devam edecek. Voetbalzone, Peter Bosz'un cumartesi günü Willem II'yi 7-0 yenen kadroyu büyük ölçüde korumasını bekliyor. Philips Stadı'ndaki maç saat 21.00'de başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayımlanacak.

Belçika devi karşısında kaleyi Matej Kovar koruyacak. Sergiño Dest sağ kanatta başlayacak, sol bekte ise Yarek Gasiorowski'nin yerini Filip Kostic alacak. PSV'nin stoperleri Lutsharel Geertruida ve Armando Obispo olacak.

Orta sahadaki dengeyi Mauro Júnior sağlayacak. Kodai Sano artık bu hattın neredeyse vazgeçilmezi; Guus Til ise PSV'nin orta sahada ileriye en yakın oyuncusu olacak.

Hücum hattında sağ kanattan top taşıma görevi Ivan Perisic'e düşecek, sol kanatta ise Ruben van Bommel görev yapacak. PSV'nin ileri uçtaki pas istasyonu Sven Mijnans olacak. Cumartesi günü Willem II karşısında oyuna girip gol atan Ricardo Pepi, Brugge karşısında yine yedek kulübesinde olacak.

PSV, cumartesi günü zor günler geçiren Willem II karşısında hiç zorlanmadı. Club Brugge ise Zulte-Waregem deplasmanında 4-2 kazandı ve Jupiler Pro League'de lider durumda. Eindhoven'daki mücadelenin ardından pazar günü Anderlecht ile kritik bir maç oynayacak.

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PSV'nin muhtemel 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.