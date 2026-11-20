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PSV, Vriendenloterij Eredivisie'ye cumartesi günü NEC deplasmanında dönecek. Sergiño Dest, Nijmegen'deki kritik maça yetişecek mi? De Goffert'teki maç saat 16.30'da başlayacak ve ESPN 2'den canlı yayımlanacak.

Peter Bosz, uzun süreli sakatlıkları bulunan dört oyuncusundan cumartesi öğleden sonraki maçta kesinlikle yararlanamayacak: Adamo Nagalo, Jerdy Schouten, Sami Ouaissa ve Alassane Pléa.

Paul Wanner ise yeniden kadroda yer alabilir. Avusturyalı orta saha oyuncusu, bu hafta boyunca takımla birlikte antrenman yaptı.

PSV'nin kalesinde Matej Kovar olacak. Peter Bosz, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Real Madrid ile oynanacak maçı düşünerek Dest konusunda risk almayacak. Bu nedenle sağ bekte Kiliann Sildillia başlayacak.

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PSV savunmasının geri kalanında sürpriz beklenmiyor. Lutsharel Geertrudia ile Armando Obispo stoper ikilisini oluşturacak, Filip Kostic ise sol kanatta başlayacak.

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Eindhoven ekibinin orta sahasında da tanıdık isimler var. Mauro Júnior ile Kodai Sano, orta sahanın kontrolünü sağlamaya çalışacak. Guus Til ise bu hattın en ileri ucunda yer alacak.

Hücumda Ivan Perisic'in sağ kanattan santrfor Sven Mijnans'ı beslemesi bekleniyor. Ruben van Bommel ise De Goffert'te sol kanatta görev yapacak.

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PSV, millî maç arasına SC Cambuur karşısında aldığı 2-5'lik galibiyetle girdi. Bosz'un takımı böylece Eredivisie'de liderliğe yerleşti ancak Feyenoord ve Ajax hemen arkasında.

NEC, FC Utrecht deplasmanında 2-3 kazanarak üç puanı aldı. Geçen sezon büyük etki yaratan Dick Schreuder'in takımı, bu sonuçla Eredivisie'de orta sıralarda yer alıyor.

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PSV'nin muhtemel 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.