PSV’nin muhtemel 11’i: Peter Bosz, mecburi santrfor tercihi yapıyor

PSV, Vriendenloterij Eredivisie’ye cuma günü sahasında sc Heerenveen karşısında çıkacağı maçla dönüyor. Peter Bosz, Voetbalzone’un tahminine göre takımında (mecburen) bazı değişiklikler yapıyor. Eindhoven’daki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve ESPN 2’den canlı yayınlanacak.

Matej Kovar, Philips Stadı’nda kalede olacak. Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski ve Filip Kostic (sağdan sola) PSV savunmasını oluşturuyor. Sergiño Dest bu hafta ABD adına forma giydi ve Lutsharel Geertruida gibi maça yedek kulübesinde başlayacak.

Bosz’un bu hafta işaret ettiği üzere Paul Wanner, sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek. Bu nedenle Kodai Sano, Noah Fernandez ve Guus Til, Frizyalılar’a karşı oynanacak iç saha maçında orta sahayı oluşturacak.

Hücum hattında Bosz, Ricardo Pepi ve Sam Lammers’tan yine yararlanamayacak. Kısa süre önce Sparta Rotterdam karşısında hat-trick yapan Sven Mijnans bu nedenle santrfor pozisyonuna kayıyor. Ivan Perisic sağda başlayacak, Ruben van Bommel ise sol kanatta görev yapacak.

PSV’nin, lider AZ’nin takibini sürdürmek için kazanması gerekiyor. Ayrıca alınacak üç puan, salı günü rakip olacak RB Leipzig karşısındaki Şampiyonlar Ligi dönüşü öncesinde takıma moral verecek.

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PSV’nin muhtemel 11’i: Kovar; Mauro, Flamingo, Gasiorowski, Kostic; Sano, Til, Fernandez; Perisic, Mijnans, Van Bommel.