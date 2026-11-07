PSV'nin muhtemel 11'i: Pepi ilk 11'de oynamaya hazır mı?

PSV, pazar günü SC Cambuur karşısında Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e 1-2 yenilmesinin rövanşını almak istiyor. Peter Bosz'un Leeuwarden'da ilk 11'ini değiştirmeyeceğini Voetbalzone tahmin ediyor. Friesland'daki karşılaşma saat 16.45'te başlayacak ve ESPN 2'den canlı takip edilebilecek.

Cambuur karşısında kaleyi Matej Kovar koruyacak. Savunmada sürpriz beklenmiyor: Sağdan sola Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo ve Filip Kostic ilk 11'de yer alacak. Çarşamba günü Carlos Forbs karşısında oldukça zorlanan Kostic, yeni bir şans bulacak.

Bosz, PSV'nin orta sahasında alışılmış isimleri tercih ediyor. Brugge karşısında gol atan Kodai Sano ile Guus Til ve Mauro Júnior, Leeuwarden'daki Kooi Stadion'da ilk 11'de sahaya çıkacak.

Brugge maçında başından yaralanan ve başına bandaj sarılan Ivan Perisic, ilk 11'de oynayacak kadar iyi durumda. Sven Mijnans ve Ruben van Bommel, kuzeyde Eindhoven ekibinin hücum hattını tamamlayacak.

PSV'nin Feyenoord ve Ajax'la arasındaki farkın açılmaması için kazanması gerekiyor. Johan Plat'ın çalıştırdığı Cambuur, iyi bir seri yakaladı ve şu anda Vriendenloterij Eredivisie'de orta sıralarda yer alıyor.

Gelecek maçlar CAM Eredivisie 10:45 PSV

PSV'nin muhtemel ilk 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Til, Mauro; Perisic, Mijnans, Van Bommel.