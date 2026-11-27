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PSV, cumartesi akşamı Philips Stadı'nda Go Ahead Eagles'ı ağırlayacak. Teknik direktör Peter Bosz, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında alınan ağır 5-1'lik yenilginin ardından ilk 11'de üç değişiklik yapacak gibi görünüyor. Ricardo Pepi de maça ilk 11'de başlamaya hazırlanıyor.

PSV, Madrid'de son derece sinir bozucu bir akşam geçirdi. Eindhoven ekibi devre arasına önde girmesine rağmen ikinci yarıda Bosz'un takımı için işler tamamen tersine döndü. Yine de Bosz, İspanya'nın başkentindeki performanstan güven kazandıklarını düşünüyor.

Bosz, cuma öğleden sonra düzenlenen basın toplantısında, "Pek çok pozisyonda birçok şeyi doğru yaptık. Bu da deplasmanda bile bu seviyede mücadele edebileceğimize dair bize güven veriyor. Ama bunu 90 dakika boyunca yapabilmeliyiz" dedi.

Go Ahead Eagles karşısında kalede değişiklik için bir neden yok; Matej Kovar görev yapacak. Lutsharel Geertruida ve Armando Obispo yine stoper ikilisini oluştururken Sergiño Dest sağ bekte oynayacak.

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Bosz'un savunmanın solunda ise değişikliğe gitmesi bekleniyor. Filip Kostic, Real Madrid karşısında özellikle geçişlerde savunmada zorlandı ve muhtemelen yerini Yarek Gasiorowski'ye bırakacak. Gasiorowski'yi hemen ciddi bir sınav bekliyor: Savunmacı, bu Eredivisie sezonunda 13 maçta dokuz gol ve iki asist üreten Go Ahead Eagles'ın yıldızı Søren Tengstedt ile karşı karşıya gelecek.

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Bosz, orta sahada kaptan Mauro Júnior'dan hâlâ yararlanamıyor. Real Madrid karşısında ilk 11'de yer alan Avusturyalı Paul Wanner'in, Go Ahead Eagles maçına yeniden yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Sven Mijnans'ın bir hat geriye çekilerek Kodai Sano ve Guus Til ile PSV'nin orta sahasını oluşturması bekleniyor. Bu üçlüde hücuma en yakın isim Til olacak.

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Mijnans'ın pozisyon değiştirmesi, PSV'nin hücum hattını da etkileyecek. Ricardo Pepi, sakatlıktan dönüşünün ardından ilk kez bir maça ilk 11'de başlayacak gibi görünüyor. Ruben van Bommel ise sol kanattaki yerini koruyacak.

Sağ kanatta Esmir Bajraktarevic'in, Madrid'deki maçta sakatlanarak devre arasında soyunma odasında kalan Ivan Perisic'e tercih edilmesi bekleniyor. Bosz, "Kontroller yapıldı, neyse ki ciddi bir şey olmadığı anlaşıldı. Bundan memnunuz. Ama yarın oynaması için yeterli olup olmayacağını göreceğiz" dedi.

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PSV, Go Ahead Eagles'ı yenmesi hâlinde pazar günkü De Klassieker öncesinde avantaj da sağlayabilir. Ancak Bosz bununla ilgilenmiyor. "Biz iyi oynayıp kazanmalıyız. Ancak o zaman rakiplere bakmanın bir anlamı olur; onları izlemek de keyif verir" dedi.

PSV'nin muhtemel 11'i: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Gasiorowski; Sano, Mijnans, Til; Bajraktarevic, Pepi, Van Bommel.