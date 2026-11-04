PSV'nin muhtemel 11'i: Bosz, Pepi konusunda ne yapacak?

PSV, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki mücadelesine çarşamba günü Club Brugge karşısında devam edecek ve Voetbalzone, Peter Bosz'un cumartesi günü Willem II'yi 7-0 yenen kadroyu büyük ölçüde koruyacağını öngörüyor. Philips Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayınlanacak.

Belçika'nın güçlü ekibi karşısında PSV'nin kalesini Matej Kovar koruyacak. Sergiño Dest sağ kanatta başlayacak, sol bekte ise Yarek Gasiorowski'nin yerini Filip Kostic alacak. PSV'nin stoperleri Lutsharel Geertruida ve Armando Obispo olacak.

Orta sahadaki dengeyi Mauro Júnior sağlayacak. Kodai Sano da bu hattın artık neredeyse vazgeçilmez isimlerinden biri. Guus Til ise Eindhoven ekibinin orta sahadaki en ileri oyuncusu olacak.

Hücum hattında sağ taraftan yapılacak servislerde Ivan Perisic öne çıkarken, Ruben van Bommel sol kanatta görev alacak. Sven Mijnans, PSV'nin ileri uçtaki pas bağlantısı olacak. Cumartesi günü Willem II karşısında oyuna sonradan girip gol atan Ricardo Pepi, Club Brugge karşısında yine yedek kulübesinde olacak.

PSV, cumartesi günü zor günler geçiren Willem II karşısında hiç zorlanmadı. Club Brugge ise Zulte-Waregem deplasmanında 2-4 kazandı ve Jupiler Pro League'de lider durumda. Eindhoven'daki karşılaşmanın ardından Club Brugge'yi pazar günü Anderlecht ile oynayacağı kritik maç bekliyor.

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PSV'nin muhtemel ilk 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.