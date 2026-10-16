PSV, cumartesi günü alt sıralardaki ADO Den Haag ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki FC Porto maçını da göz önünde bulunduran Peter Bosz'un takımında birkaç değişiklik yapacağını tahmin ediyor Voetbalzone. Lahey'deki karşılaşma saat 16.30'da başlayacak ve ESPN 2'den canlı yayınlanacak.

Bosz, RB Leipzig karşısında Matej Kovar'ın performansından memnun kaldı. Kaleci, ADO maçına da ilk 11'de başlayacak. Beklerde sağda Sergiño Dest, solda Filip Kostic görev yapacak. Lutsharel Geertruida ve Armando Obispo dinlendirilecek; savunmanın merkezinde Ryan Flamingo ile Yarek Gasiorowski oynayacak.

Mauro Júnior, orta sahada yine ön libero olarak başlayacak. Noah Fernandez, FC Porto deplasmanı yaklaşırken Bosz'un dinlendireceği Kodai Sano'nun yerini alacak. Lahey'de PSV orta sahasını Guus Til tamamlayacak.

Hücumun sağında Dennis Man yeniden şans bulacak, Ivan Perisic ise sol kanada geçecek. Ruben van Bommel, PSV'de maça yedek kulübesinde başlayacak. Şampiyonluk adayının ileri uçtaki pas istasyonu yine Sven Mijnans olacak.

PSV, RB Leipzig karşısında aldığı 1-0'lık yenilginin rövanşını almak istiyor. ADO ise Milan Hokke'nin kırmızı kart görmesinin ardından Lahey ekibinin uzun süre on kişi oynadığı maçta Telstar deplasmanından bir puanla döndü (2-2).

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PSV'nin muhtemel ilk 11'i: Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Kostic; Mauro Júnior, Fernandez, Til; Man, Mijnans, Perisic.