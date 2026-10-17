PSV, cumartesi günü alt sıralardaki ADO Den Haag ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto ile oynanacak maçı da hesaba katan Peter Bosz'un takımında birkaç değişiklik yapacağını öngörüyor Voetbalzone. Lahey'deki maç saat 16.30'da başlayacak ve ESPN 2'den canlı yayımlanacak.

Bosz, RB Leipzig karşısında Matej Kovar'ın performansından memnun kaldı. Bu nedenle kaleci, ADO karşısında da ilk 11'de başlayacak. Sağ bekte Sergiño Dest, sol bekte Filip Kostic görev yapacak. Lutsharel Geertruida ve Armando Obispo dinlendirilecek; savunmanın merkezinde Ryan Flamingo ile Yarek Gasiorowski başlayacak.

Mauro Júnior, orta sahada yine ön libero olarak başlayacak. Bosz, FC Porto deplasmanı yaklaşırken Kodai Sano'yu da dinlendirecek; onun yerine Noah Fernandez oynayacak. Guus Til, PSV'nin Lahey'deki orta sahasını tamamlayacak.

Dennis Man, hücumun sağında yeniden şans bulacak. Ivan Perisic ise sol kanada geçecek. Ruben van Bommel, PSV'de maça yedek kulübesinde başlayacak. Şampiyonluk adayının ileri uçtaki pas adresi yine Sven Mijnans olacak.

PSV, RB Leipzig karşısında aldığı 1-0'lık yenilginin rövanşını almak istiyor. ADO ise Milan Hokke'nin kırmızı kart görmesinin ardından uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Telstar deplasmanından bir puanla döndü (2-2).

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PSV'nin muhtemel ilk 11'i: Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Kostic; Mauro Júnior, Fernandez, Til; Man, Mijnans, Perisic.