ABD Futbol Federasyonu’nun açıkladığı üzere Ricardo Pepi, Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı kadrosundan çekildi. PSV’nin forveti, pazar günü FC Twente ile oynanan maçta (3-2) sakatlanarak oyundan çıkmıştı ve bu milli ara döneminde ülkesi adına forma giyemeyecek.

Pazar günü Pepi için işler çok erken ters gitti. Forvet, yaklaşık 6. dakikada durduk yere kendini çimlere bıraktı ve sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Sven Mijnans geçti ve Pepi’siz kalan PSV, sezonun ligdeki ilk yenilgisini aldı.

İlk etapta Pepi’nin Peru, Şili, Meksika ve Kanada’ya karşı oynanacak hazırlık maçları için ABD’ye gitmesi planlanıyordu, ancak bu artık mümkün değil. Forvet kadrodan çekildi.

Rik Elfrink, Eindhovens Dagblad gazetesinde “İsteksizce, çünkü 23 yaşındaki hücum oyuncusu milli takım yolculuğunu dört gözle bekliyordu” diye yazdı. Ancak kulüp muhabiri, sakatlığın ciddiyeti konusunda henüz bir şey söyleyemiyor.

“Tam olarak sorunun ne olduğu henüz bilinmiyor. PSV incelemeyi henüz tamamen tamamlamadı ve kulüp muhtemelen salı sabahı fiziksel problemiyle ilgili sonuçlara dair bir açıklama yapabilir.”

Bu nedenle Pepi adına bir hayal kırıklığı söz konusu; Folarin Balogun’un yokluğunda ABD’de süre alma şansı oldukça yüksekti. Teknik direktör Mauricio Pochettino, yerine St. Louis City forveti Damion Downs’ı kadroya çağırdı.

Milli ara, PSV için elverişsiz bir zamana denk gelmedi. Pepi’nin yanı sıra Alassane Pléa da hâlâ forma giyemiyor, ayrıca Sam Lammers’ın oynayabilecek duruma gelmesi için de çalışmalar sürüyor.