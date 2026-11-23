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Valentijn Driessen, Ruben van Bommel'i her hafta keyifle izliyor. De Telegraaf'ın futbol şefi, Kick-Off'ta kanat oyuncusunun yakında PSV'den ayrılacağını öngördü.

“Van Bommel çok hızlı gelişiyor. Süratli ama topu da kontrol altında tutuyor. Oyunu görme becerisi de büyük ölçüde var” diyen Driessen, PSV'li oyuncuyu her zaman keyifle izlediğini belirtti.

“Ama bence yıl sonunda ayrılacak” diyen Eredivisie yorumcusu, Van Bommel'in bu sezonun ardından PSV'den gideceğini öngördü. “Bütün büyük liglerde oynayabilir. Onu İngiltere'ye ya da İspanya'ya koymanız fark etmez.”

Mike Verweij ise “Bu, PSV için rekor bir satış olacak” diye ekledi. Van Bommel'in şimdiden Cody Gakpo'dan daha iyi olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Driessen, “Gakpo gol konusunda daha etkili. Dolayısıyla oyunundan biraz daha fazla sonuç alıyor” dedi.

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“Van Bommel daha hızlı. Gakpo daha çok içeri kat ediyor. Ama Van Bommel de bunu elbette daha fazla geliştirebilir. Çok daha genç” diyen Driessen, 22 yaşındaki kanat oyuncusuna büyük güven duyuyor.

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“Van Bommel'i oynarken gördüğümde etkileniyorum. NEC karşısında hiçbir şey yapamayan genç bir oyuncuyla eşleştiğini biliyorum. Ama Hollanda millî takımında oyuna girdiğinde de bir şeyler oluyor.”

“Güzel olan bir başka şey de şu: Bir gün aleyhine işleyecek olsa da hırçın ve sert olmaya devam ediyor. Bu bakımdan biraz babasının oğlu” diyen Driessen, babası Mark van Bommel'e atıfta bulundu. “Elbette kart görecek. Hayal kırıklığını gizleyemiyor.”

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Van Bommel'in PSV ile sözleşmesi 2030 yılının ortasına kadar sürüyor. Genç hücum oyuncusunun piyasa değeri Transfermarkt tarafından 18 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

Kanat oyuncusu, PSV formasıyla çıktığı 24 maçta dokuz gol attı. Van Bommel ayrıca altı asist yaptı.