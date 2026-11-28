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PSV, Filip Kostic ve Ruben van Bommel'in golleriyle Go Ahead Eagles karşısında VriendenLoterij Eredivisie maçının ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. Ancak ikinci golün geçerli sayılıp sayılmaması gerektiği tartışma konusu.

İkinci golden önce top, PSV kulübesinin hizasında saha dışına çıkıyor. Bosz topu tutup hızla Kostic'e veriyor. Kostic de taç atışını çabucak kullanıyor. Bu atak, Van Bommel'in golüyle skoru 2-0'a getiriyor.

Devre arasında, ESPN'deki VriendenLoterij Eretribune programında bu pozisyon konuşuluyor. Ronald Waterreus, “İkinci golde Bosz'un oldukça kritik bir rolü var,” diyerek söze başlıyor.

Waterreus, “Yayının başında PSV oyuncularının neredeyse tamamının en az bir kez gol attığından söz etmiştik ama şimdi Peter Bosz'un da bir asisti var. Bu da az şey değil,” diyerek espri yapıyor.

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Sunucu Aletha Leidelmeijer, bunun resmî olarak kurallara aykırı olduğunu belirtiyor. Top toplayıcıların oyunu geciktirmesini önlemek için oyuncuların artık taç atışından önce topu saha kenarındaki bir koniden alması gerekiyor.

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Waterreus da ona katılıyor: “Resmî olarak buna izin yok. Ama sanırım kimse buna itiraz etmez. Bence de etmemeleri doğru olur çünkü oyunun ruhu açısından bunun oyunu geciktirmekle hiçbir ilgisi yok.”

Marciano Vink de aynı görüşte: “Top size çarptığında onu kendi oyuncunuza vermeniz bana da çok normal geliyor. Topun ona çarptığını, onun da hiçbir şey yapamayacağı için ellerini havaya kaldırıp öylece durduğunu düşünsenize. Bu çok tuhaf olurdu.”

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Waterreus sözlerini şöyle tamamlıyor: “Bu kuralların hepsi elbette oyunun geciktirilmesini önlemek için kondu. Kuralların lafzına bakarsanız muhtemelen buna itiraz edecek biri çıkabilir. Ama bence hoş bir durum, Peter Bosz da asist yapanlar listesine girdi.”