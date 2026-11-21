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PSV, cumartesi akşamı VriendenLoterij Eredivisie'de önemli bir galibiyet aldı. Peter Bosz'un ekibi, Goffertstadion'da NEC'i Filip Kostic, Ivan Perisic ve Ruben van Bommel'in golleri ile Ahmetcan Kaplan'ın kendi kalesine attığı gol sayesinde 4-1 yendi. Eindhoven ekibi bu galibiyetle liderliğini pekiştirdi ve Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına moralli hazırlanma fırsatı buldu.

Millî maçlar sırasında fiziksel şikâyetleri nedeniyle takımına erken dönen sağ bek Sergiño Dest, PSV'nin ilk 11'inde 'her zamanki gibi' yer aldı. Perisic de ilk 11'de oynarken Esmir Bajraktarevic ve Ricardo Pepi maça yedek kulübesinde başladı. Kodai Sano, PSV formasıyla eski takımına karşı sahaya çıktı. NEC'in tecrübeli hücum hattını Tjaronn Chery, Dusan Tadic ve Bryan Linssen oluşturdu.

Oldukça sakin geçen ilk dakikaların ardından PSV, 14. dakikada öne geçti. NEC savunması topu uzaklaştıramayınca Sven Mijnans soğukkanlılığını koruyarak Kostic'i buldu. Sırp sol bek, uzak köşeye güzel bir vuruşla topu gönderdi ve Nisan 2013'ten bu yana Eredivisie'deki ilk golünü attı.

On dakika sonra Eindhoven ekibi farkı ikiye çıkardı. Van Bommel'in ortasında top Deveron Fonville'in koluna çarptı. Hakem Jeroen Manschot, VAR'ın müdahalesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Perisic, kaleci Gonzalo Crettaz'a şans tanımadı: 0-2.

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PSV, birkaç dakika sonra Perisic ile farkı artırmak için önemli bir fırsat yakaladı ancak Hırvat oyuncu, Guus Til'in ortasına ayağını yetiştiremedi. Devre arasından hemen önce ise Bosz için kötü bir gelişme yaşandı: Mauro Júnior, fiziksel bir sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Brezilyalı oyuncunun yerine 18 yaşındaki Noah Fernández sahaya girdi.

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Zorunlu değişiklikten kısa süre sonra Eindhoven ekibinin üçüncü golü geldi. Van Bommel'in sol kanattan kale önüne yerden gönderdiği topu Kaplan, talihsiz bir şekilde kendi kalecisinin arkasına yolladı. NEC, Chery ile farkı azaltma fırsatı bulsa da Matej Kovar yaptığı kurtarışla Nijmegen ekibinin soyunma odasına daha az farkla gitmesini önledi.

Bosz, devre arasında Dest'i oyundan alıp yerine Kiliann Sildillia'yı sahaya sürdü. PSV ikinci yarıya oldukça hatalı başladı ve NEC farkı azaltmak için birden fazla fırsat yakaladı. Ancak Kovar; Tadic, Gabriel Brás ve Mitchel Bakker'in şutlarını kurtararak öne çıktı.

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Kaplan ile Til arasındaki itişmenin ardından iki oyuncu da sarı kart gördü. PSV, 64. dakikada Nijmegen ekibinin umutlarını tamamen bitirdi. Rakip kaleye doğru koşmak için önünde geniş alan bulan Van Bommel, Crettaz'ı geçip topu kontrollü bir vuruşla boş kaleye gönderdi. Kanat oyuncusu, golünün hemen ardından yerini Ayoni Santos'a bıraktı.

NEC teknik direktörü Dick Schreuder, bitime 20 dakika kala dikkat çekici bir hamleyle aynı anda tam beş oyuncu değiştirdi. Üç dakika sonra ev sahibi ekip, kendi şutundan dönen topu ağlara gönderen Linssen ile farkı azalttı. Böylece 36 yaşındaki forvet, 400. Eredivisie maçını Hollanda'nın en üst düzey ligindeki 125. golüyle taçlandırdı.

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Nijmegen'de başka gol olmadı. Bu galibiyetle 13 maç sonunda 29 puana ulaşan PSV, Feyenoord ve Ajax ile arasındaki dört puanlık farkı şimdilik korudu. Eindhoven ekibini salı akşamı Estadio Santiago Bernabéu'da Real Madrid ile zorlu bir mücadele bekliyor. NEC ise hayal kırıklığı yaratan bir şekilde 11. sırada bulunuyor.