PSV, Myron Boadu konusunda netlik sağladı ve Adamo Nagalo için yeni bir çözüm buldu

Myron Boadu’nun sözleşmesi Haziran sonunda sona erdi, bu nedenle forvet artık bedelsiz transfer statüsünde. PSV’nin hazırlık döneminde antrenmanlara katıldı ve maçlarda forma giydi, ancak Eindhovens Dagblad gazetesine verdiği röportajda genel müdür Earnest Stewart, oyuncunun geleceği konusunda net bir açıklama yaptı.

Şubat ayında Ricardo Pepi’nin transferi suya düştü. Stewart, Amerikalı oyuncu hakkında şu anda pek bir gelişme olmadığını belirtiyor. “Pepi ile tatili sırasında henüz şahsen konuşmadım, ancak bir yerde burada kalmak istediğini söylemiş. Bu çok iyi, çünkü o mükemmel bir forvet.”

Bunun yanı sıra, Eindhoven ekibinde geçen sezon ciddi bir diz sakatlığı geçiren Alassane Pléa da bulunuyor. Forvet oyuncusu halen iyileşme sürecinde. "Önümüzdeki haftalarda durumunu yakından takip edeceğiz."

Pepi ve Pléa’nın yanı sıra PSV, geçen sezon Myron Boadu’ya da sahipti. 25 yaşındaki forvet, AS Monaco’dan transfer edildi ve bir sezonluk sözleşme imzaladı; sözleşmede bir sezon daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.

"Şu anda Myron Boadu’yu da kadroya katmayı planlamıyoruz. Bu konuda herhangi bir taahhütte bulunamam. Ancak bizimle birlikte kondisyonunu koruyabilir ve isterse başka bir kulüp arayışına girebilir. Her pozisyonda üç kişiye yer veremeyiz ve bazen kadro içindeki sorunları kendi içimizde çözüyoruz," dedi PSV direktörü.

Ters giden transferler

Stewart, geçen hafta iki transferin suya düştüğünü gördü. Adamo Nagalo ve Armando Obispo’nun sırasıyla Çorum FK ve RC Lens’e transferleri suya düştü.

Nagalo için ise şu anda yeni bir plan masada görünüyor. Konyaspor, onu yeniden kiralamak istiyor. Geçen sezon, bu savunma oyuncusu kış arasından itibaren Türk kulübünde kiralık olarak forma giymişti.