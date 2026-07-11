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MijnansIMAGO
Bart DHanis

Çeviri:

PSV, Mijnans’ın yönetimindeki ilk maçını kazandı; Bosz, aniden sözleşmesiz bir oyuncuyu sahaya sürdü

PSV Eindhoven - Rakow Czestochowa
PSV Eindhoven
Rakow Czestochowa
Club Friendlies

PSV, Cumartesi öğleden sonra Polonyalı Rakow ile bir hazırlık maçı oynadı. Sportpark De Herdgang’da oynanan maç, 120 dakikanın ardından Eindhoven ekibinin 3-2’lik galibiyetiyle sona erdi.

PSV, maçın çok erken dakikalarında öne geçti. Sağ bek Kiliann Sildillia, maçın dördüncü dakikasında Joey Veerman’ın kullandığı köşe vuruşunu kafayla ağlara gönderdi.

Ardından Polonya liginde dördüncü sırada yer alan Rakow, maça tamamen geri döndü. Rakow’un bir golü ilk başta geçersiz sayıldıktan sonra, Nick Olij ile karşı karşıya kalan Adin Molnar, eşitliği sağlayan golü attı.

Kısa bir süre sonra konuk takım hatta öne geçti. Patryk Makuch, kanattan gelen ortayı kafayla ağlara gönderdi.

Bu üstünlük uzun sürmedi. Eindhoven ekibi, Couhaib Driouech sayesinde geriye düşmüş olduğu skoru çabucak eşitledi. Derin pasla gönderilen forvet, bitirici vuruşunda hata yapmadı.

Club Friendlies
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Union St.Gilloise crest
Union St.Gilloise
GIL
Conference League Qualification
Rakow Czestochowa crest
Rakow Czestochowa
RAK
Valletta crest
Valletta
VAL

Rakow tarafında öfke hakimdi, çünkü golün öncesinde bir faul yapıldığını düşünüyorlardı. Kaptan Fran Tudor, itirazları nedeniyle kırmızı kart bile gördü, ancak özür diledikten sonra sahada kalmasına izin verildi.

Maçın ikinci yarısında PSV oyunda üstünlüğü ele geçirdi. 100. dakikada Peter Bosz’un takımı yeniden öne geçti. Bu kez Cody Gakpo’nun kuzeni Gino Verhulst, uzak mesafeden attığı golle skoru 3-2’ye getirdi.
Maçın bitimine az bir süre kala Myron Boadu, PSV kadrosuna girdi. Alassane Pléa’nın yerine oyuna girdi. Bosz’un yaptığı bu oyuncu değişikliği dikkat çekiciydi, zira Boadu’nun PSV ile artık sözleşmesi yoktu. Forvet oyuncusunun artık sadece Eindhoven ekibiyle antrenmanlara katılması bekleniyordu.

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