PSV

PSV, Mario Götze'yi renklerine bağladı

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mario gotze 07102020
PSV
PSV Eindhoven, bonservisi elinde olan Alman oyuncu Mario Götze'yle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven, Alman oyuncu Mario Götze'yi transfer etti.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Borussia Dortmund'dan ayrılan 28 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

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Borussia Dortmund altyapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.

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    Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı.

    Götze, Bundesliga kariyerinde Borussia Dortmund ile iki, Bayern Münih ile üç lig şampiyonluğu yaşadı. 

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