PSV, Mario Götze'yi renklerine bağladı

PSV Eindhoven, bonservisi elinde olan Alman oyuncu Mario Götze'yle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Eredivisie ekiplerinden Eindhoven, Alman oyuncu Mario Götze'yi transfer etti.

ekibinden yapılan açıklamada, 'dan ayrılan 28 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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Borussia Dortmund altyapısında yetişen Götze, 2013'te 'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.

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'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde 'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı.

Götze, kariyerinde Borussia Dortmund ile iki, Bayern Münih ile üç lig şampiyonluğu yaşadı.