PSV’li oyuncudan Peter Bosz’a mesaj: "Bunu gösterme fırsatı bulamadım"

PSV'deki rolünden memnun olmayan genç Belçikalı orta saha oyuncusu Noah Fernandez, Jong PSV ile NAC Breda arasındaki maçın ardından ESPN'e konuştu.

Pazartesi akşamı Sportpark De Herdgang'da Jong PSV ile NAC, Keuken Kampioen Divisie maçında karşı karşıya geldi. Konuk ekip, Charles Andreas Brym'ın attığı iki golle Eindhoven ekibinin gençlerine üstünlük sağladı.

Fernandez, Shuryjano Cornecion, Ayoni Santos, Amir Bouhamdi ve Mikkel Bro Hansen gibi Jong PSV'nin ilk 11'inde başladı. Ancak Fernandez, Jong PSV'de oynamaktan memnun değil; A takımda forma giymeyi tercih ediyor.

"Son birkaç ay zordu. Johan Cruyff Arena'daki Ajax maçından sonra işler çok hızlı kötüye gitti ama bunlar futbolun içinde var" diyerek sözlerine başladı.

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"Son haftalarda kendimi yeniden gösterme fırsatı bulamadığımı düşünüyorum. Ama şimdi burada, benim de yerim olduğunu göstermek bana düşüyor" diyerek sözlerini tamamladı Fernandez.

18 yaşındaki Fernandez, VriendenLoterij Eredivisie sezonunun ilk maçlarında PSV'nin ilk 11'inde yer aldı. Ancak 45 dakika sonra oyundan alındığı Ajax maçının ardından neredeyse hiç forma şansı bulamadı.

Geçen hafta sonu ise PSV'nin Willem II'yi 7-0 yendiği maçta 30 dakika süre aldı.