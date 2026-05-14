PSV'li oyuncu hayal kırıklığını dile getirdi: "Daha fazla takdir edilmeyi hak ediyorum"

Couhaib Driouech, Voetbal International'a samimi bir röportaj verdi. PSV'nin 24 yaşındaki kanat oyuncusu, önümüzdeki sezon daha fazla süre almayı hedefliyor.

PSV bu sezon 27. lig şampiyonluğunu kazandı. Driouech, bu muhteşem şampiyonluk sezonunda çoğunlukla yedek olarak yetinmek zorunda kaldı.

Yedek oyuncu, inişli çıkışlı bir sezonu geride bıraktı. “Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde birçok önemli an vardı. Ayrıca işlerin yolunda gitmediği, kızgın ya da üzgün olduğum anlar da oldu. Bunlar da işin bir parçası. Ama dürüst olmak gerekirse, daha fazlasını bekliyordum.”

Driouech, daha sık oynamak istediğini açıkça belirtiyor. “Bu durumlarla başa çıkmam gerekiyor ve bu her zaman kolay olmadı, ancak kulübe karşı her zaman profesyonel davrandığımı ve antrenmanlarda elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Sonuçta, işini yarım yamalak yaparsan, bunun zararı sadece kendine olur.”

Haarlemli oyuncuya PSV’de kendini değersiz hissedip hissetmediği soruldu. “Daha fazlasını hak ettiğimi, daha fazla takdir görebileceğimi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi’nde altı maçta üç gol ve iki asist normal değil. Daha fazla takdir, sonuçta oynama süresinde de yatar. Ama sonuçta ben de iyi olmalıyım. Daha iyi olmalıyım. O zaman kendiliğinden gelir.”

Driouech'in önümüzdeki sezon için net bir hedefi var. “Her halükarda oynamak istiyorum. Eğer buradaysa, buradadır. Değilse, başka yerlere bakmam gerekir. Yapabileceğimi bildiğim ve bunu çok göstermek istediğim bir noktaya geldim. Eğer burası değilse, başka bir yer olmalı, ama yeni bir mücadeleye girmekten de korkmam.”

PSV, 2024 yılında Driouech'i Excelsior'dan 3,5 milyon euroya transfer etmişti. Sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor.